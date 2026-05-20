Tự ti suốt 25 năm vì căn bệnh "khó nói", hot girl xinh đẹp chia sẻ quá khứ xấu hổ với crush, fan cảm thông tột độ

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, nhưng ít ai biết rằng cô nàng hot girl Mai Nanashima đã phải sống trong mặc cảm suốt 25 năm chỉ vì một căn bệnh tưởng chừng rất nhỏ. Đó là chứng đổ mồ hôi tay quá mức.

Mới đây, nữ hot girl Nhật Bản bất ngờ đăng tải hình ảnh nằm viện lên trang cá nhân, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, thay vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Mai Nanashima cho biết cô quyết định nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật điều trị chứng tăng tiết mồ hôi tay, nỗi ám ảnh đã đeo bám mình từ thời thơ ấu.

Theo chia sẻ của nàng hot girl, ôi tay của cô gần như lúc nào cũng trong tình trạng ướt mồ hôi, bất kể thời tiết lạnh hay nóng.

Điều này khiến cô luôn cảm thấy mất tự tin khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là trong những tình huống cần nắm tay hoặc chạm vào ai đó. Nữ hot girl cho biết ký ức khiến cô tổn thương nhất xảy ra từ thời tiểu học. Khi đó, cô vô tình chạm tay vào một bạn nam mà mình rất thích. Thế nhưng thay vì phản ứng bình thường, cậu bé kia lại lập tức tỏ ra khó chịu và buông lời chê bai rằng tay cô rất đáng sợ vì quá nhiều mồ hôi. Câu nói trẻ con tưởng như vô tình ấy lại trở thành vết thương tâm lý theo cô suốt nhiều năm. Mai Nanashima thừa nhận từ sau sự việc đó, cô bắt đầu cực kỳ ám ảnh với việc tiếp xúc cơ thể cùng người khác.

“Cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác xấu hổ lúc ấy”, cô chia sẻ. Không chỉ ảnh hưởng tới chuyện giao tiếp, căn bệnh này còn tác động rất lớn tới cuộc sống hàng ngày của Mai Nanashima. Cô tiết lộ bản thân luôn phải mang theo quạt mini mỗi khi ra ngoài để hạn chế tình trạng đổ mồ hôi. Ngay cả vào mùa đông, cô vẫn thường bật điều hòa trong phòng vì cảm giác tay lúc nào cũng ẩm ướt khiến bản thân vô cùng khó chịu.

Khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội và thường xuyên tham gia các sự kiện gặp gỡ người hâm mộ, áp lực của Mai Nanashima càng lớn hơn. Cô sợ người khác cảm thấy khó chịu khi bắt tay hoặc tiếp xúc gần với mình. Nàng hot girl cho biết bản thân từng thử rất nhiều phương pháp điều trị như thuốc chống mồ hôi, liệu pháp y tế hay tiêm botox nhưng hiệu quả không đáng kể. Cuối cùng, sau nhiều năm đắn đo, cô quyết định tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Hai năm trước, Mai Nanashima từng phẫu thuật một bên tay và mới đây tiếp tục hoàn tất ca mổ còn lại. Sau khi tỉnh lại, điều khiến cô xúc động nhất là lần đầu tiên cảm nhận được đôi tay khô ráo như người bình thường. “Tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi một gánh nặng kéo dài suốt cả cuộc đời”, cô viết trên trang cá nhân.

Câu chuyện của Mai Nanashima nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng chứng tăng tiết mồ hôi tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và sự tự tin của người mắc phải.

Không ít fan cũng dành lời động viên cho nữ hot girl vì đã dám chia sẻ câu chuyện riêng tư từng khiến cô xấu hổ suốt nhiều năm. Với nhiều người, việc Mai Nanashima công khai trải lòng không chỉ giúp cô giải tỏa mặc cảm cá nhân mà còn khiến những người có hoàn cảnh tương tự cảm thấy được thấu hiểu hơn.