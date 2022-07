Tự thêm cảnh cưỡng hôn trong Lối nhỏ vào đời, diễn viên Trương Hoàng nói gì?

Mới đây, nữ diễn viên Kim Oanh (vai Thảo) chia sẻ rằng, trên trường quay Lối nhỏ vào đời, bạn diễn của cô là Trương Hoàng thường có những hành động tình cảm không có trong kịch bản.

Chúng tôi đã có buổi trao đổi với diễn viên Trương Hoàng về vấn đề này cũng như vai diễn của anh trong phim.

Có duyên với vai ăn chơi trác táng

Diễn viên Trương Hoàng.

Cơ duyên nào đưa Trương Hoàng đến với nghề diễn viên?

Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã có mong muốn thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng lúc đó tôi không có đủ điều kiện và cơ hội để được tiếp xúc với với lĩnh vực nghệ thuật.

Tình cờ một lần đến phòng tập gym, tôi gặp nam diễn viên Duy Hưng đang trò chuyện với đồng nghiệp về nghề diễn viên. Tôi cảm thấy rất thú vị, bị cuốn hút theo câu chuyện đó. Tôi cũng nhanh chóng "theo chân" anh Duy Hưng và các anh chị khác để tìm hiểu kỹ hơn về nghề diễn viên.

Đến khi xác định được rằng đây chính là đam mê của mình, tôi quyết định đăng ký thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và dần dần có cơ hội để trở thành diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội rồi bén duyên với phim truyền hình.

Cuộc gặp tình cờ với Duy Hưng khiến Trương Hoàng "bén duyên" với nghề diễn.

Nhưng khán giả lại biết tới anh đầu tiên với vai trò á quân cuộc thi Mr Six Pack?

Tôi yêu thích tập gym, giữ hình thể đẹp và việc đến với cuộc thi Mr Six Pack cũng là một bước đệm để tôi tiến gần hơn với nghề diễn viên. Ai cũng biết rằng hình thể là một yếu tố rất quan trọng với nghề diễn, thế nên tôi lại càng chú trọng hơn tới việc chăm sóc cho ngoại hình.

Dường như Trương Hoàng rất có duyên với những vai phản diện, từ Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân cho tới Lối nhỏ vào đời và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ?

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại rất có duyên với những vai phản diện, đặc biệt là những vai ăn chơi, trác táng. Có lẽ nét mặt hoặc phong cách của tôi có chút gì đó phù hợp với dạng vai này.

Lần gần đây nhất, tôi cùng diễn viên Phan Thắng được mời casting vai công an của phim Đấu trí. Tôi khá tự tin vì trước đó tôi vừa vào vai công an của phim Bão ngầm xong.

Thế nhưng lúc được yêu cầu thử vai, tôi thử vai công an nhưng cuối cùng khi được gọi đi quay thì tôi lại được giao vai phản diện. Tôi bất ngờ lắm và khi gặp lại Phan Thắng, Thương Cin, tôi đã buột miệng than: "Cùng nhau đi casting mà nó (Phan Thắng – PV) "ăn" ngay vai công an, còn anh thì được giao vai phản diện. Mặt anh "uy tín" thế này cơ mà"!

Trương Hoàng thường được giao vai trác táng, đểu cáng.

Tôi hiểu rằng anh đang rất mong muốn được thay đổi dạng vai, từ phản diện sang chính diện. Nhưng mới đây nhất thì anh lại vào vai phản diện của 2 bộ phim cùng lên sóng một lúc, điều này có khiến anh phiền lòng?

Đúng là tôi cũng hơi bất ngờ khi nhân vật phản diện của tôi ở Lối nhỏ vào đời và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ lại lên sóng cùng một lúc. Cả hai vai diễn đều đểu cáng, trác táng nên khán giả cũng có nhiều phản ứng ấn tượng lắm.

Tôi đọc được khá nhiều comment kiểu: "Vừa quẩy trên bar với vợ cũ anh Việt mà đã lại ôm bạn gái anh Hoàng rồi", "Đúng là cái mặt rất hợp vai đểu", "Đểu quá đấy bạn gì ơi"… Tôi cảm thấy rất thú vị với những phản ứng này của khán giả.

Trên thực tế, tôi cũng từng tham gia một vài bộ phim với vai chính diện nhưng khán giả lại chỉ nhớ tới những vai phản diện của tôi mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng dù được khán giả biết tới với vai diễn nào, dạng vai nào, đó cũng là điều may mắn rồi.

Còn trên phương diện là người diễn viên, đương nhiên tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ được hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau để thử thách chính mình, được trải nghiệm nhiều hơn.

"Đương nhiên tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ được hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau".

Không ngại bạn diễn hiểu lầm khi "đụng chạm"

Mới đây, bạn diễn của anh trong Lối nhỏ vào đời, nữ diễn viên Kim Oanh có tiết lộ rằng, ở một vài cảnh quay anh thường có những hành động bất ngờ, không có trong kịch bản như cưỡng hôn, đụng chạm cơ thể bạn diễn?

Đúng là như vậy! Tôi nghĩ rằng những yếu tố bất ngờ trong mỗi phân cảnh quay sẽ khiến cảnh quay chân thực hơn, thú vị hơn, đó cũng là cách để tôi "thử phản ứng" của bạn diễn mà.

Tôi biết Kim Oanh là người nhanh nhạy, cô ấy đã "bắt" được những khoảnh khắc đó và tạo cảm xúc tốt cho nhân vật để cảnh quay của 2 đứa được suôn sẻ hơn.

Nhưng những hành động đó rất dễ khiến bạn diễn hiểu lầm rằng anh có ý đồ không tốt?

Mặc dù nói là hành động không có trong kịch bản và được thực hiện một cách bất ngờ nhưng trên thực tế tất cả đều bám sát tính cách nhân vật, phục vụ tốt nhất cho kịch bản phim.

Và khi những hành động đó được giữ lại trên phim thì có nghĩa là nó đã phải được sự đồng ý của đạo diễn, của biên kịch và của chính bạn diễn nữa. Hơn nữa, bản thân tôi biết mình đang làm việc với ai, họ có hiểu được ý đồ của mình hay không để mà hành động.

Những hành động như cưỡng hôn được Trương Hoàng "tự biên tự diễn" chứ không hề có trong kịch bản.

Tôi và Kim Oanh từng là đồng nghiệp trong Nhà hát Kịch Hà Nội, chúng tôi khá hiểu và thân thiết với nhau nên tôi tin cô ấy không giận hoặc nghĩ xấu cho tôi khi có những hành động như thế.

Hơn nữa, việc tôi làm là để phục vụ tốt nhất cho cảnh quay, nó đơn thuần là công việc mà thôi. Tôi không hề "nhập nhằng" giữa công việc và cá nhân nên tôi không ngại bạn diễn hiểu lầm khi chủ động "đụng chạm".

Theo giới thiệu, Khải là một tay ăn chơi, đốn mạt với tạo hình bệ rạc, anh có gặp khó khăn khi quyết định làm xấu hình ảnh bản thân cho nhân vật?

Như tôi đã nói, hình thể của người diễn viên là một yếu tố để phục vụ cho vai diễn nên tôi sẽ không e ngại việc "hóa thân", miễn là tốt cho nhân vật. Tôi đã quyết định để râu lún phún và thức đêm để gương mặt hốc hác, "te tua" và có chút đáng sợ đúng chuẩn kẻ trác táng, bệ rạc như Khải.

Cảm ơn Trương Hoàng về những chia sẻ này!

