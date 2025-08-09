Từ tháng 8/2025, hơn 1,5 triệu người sẽ được nhận thêm 500.000 đồng/tháng

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta. Trong đó, Luật đã quy định từ ngày 1/7 hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, một lãnh đạo Cục Tiền lương và bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về các trường hợp từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Do Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, nên từ tháng 8/2025 trên 1,5 triệu người cao tuổi có đủ điều kiện sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Vị này lưu ý công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng điều kiện cũng được hưởng trợ cấp.

Điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội:

Trường hợp 1:

a) Đủ 75 tuổi trở lên;

b) Không nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ các trường hợp do Chính phủ quy định;

c) Có đơn đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trường hợp 2:

Công dân Việt Nam từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và đáp ứng đủ các điều kiện (không nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và có đơn đề nghị trợ cấp) sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo đề xuất của Chính phủ, dựa trên tình hình kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Như vậy, độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025 đã được giảm xuống 5 năm so với trước đây.

Đăng ký nhận trợ cấp hưu trí xã hội như thế nào?

Người đáp ứng điều kiện nhận trợ cấp hưu trí xã hội cần nộp Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Mẫu 01 ban hành theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP) tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường nơi cư trú.

Phương thức gửi có thể lựa chọn giữa:

- Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã/phường

- Gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Gửi qua môi trường mạng.

Trong vòng 10 ngày, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, chuẩn hoá, xác thực và đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quyết định thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho đối tượng theo pháp luật. Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện nhận thì phải trả lời, nêu rõ lí do bằng văn bản.

Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tính kể từ thời điểm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký quyết định.

Lưu ý:

Trường hợp người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chuyển địa bàn sinh sống và đề nghị hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thôi chi trả tại địa bàn và có văn bản kèm theo giấy tờ của người đề nghị tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới.

Trường hợp người nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng mất: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký quyết định thôi hưởng trợ cấp. Thời gian tính từ tháng sau liền kề với tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện nhận.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là bao nhiêu?

Mức trợ cấp do Chính phủ quy định, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Theo Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, người nhận sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000đ mỗi tháng kể từ ngày 1/7/2025.

Nếu đối tượng này trùng với đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng thì được nhận chế độ trợ cấp cao hơn.

Tuỳ theo điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội mà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu 10 triệu đồng khi mất.

Cứ mỗi 3 năm, Chính phủ tiến hành rà soát và xem xét điều chỉnh mức trợ cấp này.

Như vậy, trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách mà Chính phủ hỗ trợ dành cho những người cao tuổi không có lương hưu hoặc hoàn cảnh khó khăn. Chính sách này nhằm đảm bảo hỗ trợ họ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, đồng thời hưởng các phúc lợi về Y tế, mai táng.

