Từ tháng 7 âm lịch: 3 con giáp càng chi tiền càng may mắn – đừng để kiêng kỵ khiến lỡ mất lộc

Tháng 7 âm: Kiêng kỵ quá đà dễ... lỡ mất lộc

Người Việt có thói quen dè chừng khi chi tiền trong tháng 7 âm lịch – hay còn gọi là tháng cô hồn. Nhưng trong thời hiện đại, nhiều chuyên gia tài chính – phong thủy đều đồng thuận rằng: không phải cứ tháng 7 là "đóng băng ví tiền", mà quan trọng là cách chi tiêu có chọn lọc.

Một số con giáp lại bước vào giai đoạn vận tài chính chuyển biến tích cực sau Rằm tháng 6 âm, và nếu không tận dụng cơ hội để "xoay đồng tiền", họ có thể bỏ lỡ bước ngoặt lớn về tài chính, đầu tư hoặc thu nhập.

3 con giáp càng chi tiền càng có tài lộc từ tháng 7 âm lịch

1. Tuổi Dần: Chi tiền đúng lúc – gặp được cơ hội lớn

Người tuổi Dần sau thời gian dài “im ắng”, bắt đầu bước vào chu kỳ tài lộc từ sau Rằm tháng 6 âm. Vận khí của họ đến chậm nhưng bền, và chi tiêu mang tính chất đầu tư – cải thiện không gian sống – nâng cấp bản thân chính là chìa khóa gọi lộc.

Gợi ý hành động:

- Chi tiền để học kỹ năng mới, mở rộng việc làm thêm.

- Sửa sang góc làm việc, cải tạo nhà cửa nhỏ.

- Mua các vật phẩm phong thủy vừa túi tiền (cây xanh, đèn, gương hút tài).

Lưu ý: Tránh tiêu tiền vào mua sắm cảm xúc hay đầu tư mạo hiểm, hãy "ra tiền" đúng chỗ để tài lộc quay lại đều đặn hơn.

2. Tuổi Mùi: Lộc đến từ kết nối – đừng tiếc những khoản chi cho mối quan hệ tốt

Từ tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi có thiên cơ về nhân duyên và quý nhân, tức là người giúp họ kiếm tiền hoặc mang lại cơ hội sẽ xuất hiện thông qua giao tiếp xã hội.

Gợi ý hành động:

- Mời một bữa ăn nhỏ để kết nối công việc, đồng nghiệp cũ.

- Đầu tư cho vẻ ngoài (một chiếc áo mới, làm tóc…) để tạo ấn tượng khi gặp người quan trọng.

- Mua quà nhỏ tri ân người giúp đỡ trước đó.

Lưu ý: Nếu bạn cắt mọi chi phí giao tiếp chỉ vì sợ tháng cô hồn, có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội "gặp đúng người – đúng lúc".

3. Tuổi Thân: Tiêu ra để thay đổi thói quen – tài chính khởi sắc bất ngờ

Tuổi Thân từ tháng 7 âm sẽ có chuyển biến tài chính nhờ thay đổi tư duy chi tiêu và quản lý tiền bạc. Họ dễ thu hút tiền bạc nếu chủ động thay đổi thói quen cũ và dám đầu tư cho sự tiến bộ cá nhân.

Gợi ý hành động:

- Mua sổ, app hoặc công cụ theo dõi chi tiêu – lập ngân sách cho 3 tháng tới.

- Đăng ký khóa học nhỏ về đầu tư, quản lý tài chính, kinh doanh online.

- Sắm các món đồ giúp tiết kiệm lâu dài (ví dụ: nồi nấu chậm, bình lọc nước…).

Lưu ý: Hãy coi việc chi tiền là một khoản đầu tư cho tương lai, không phải lãng phí – nếu nó giúp bạn kiếm thêm hoặc tiết kiệm hơn về sau.

Gợi ý bảng chi tiêu thông minh cho 3 con giáp tháng 7 âm

Hạng mục Mức chi gợi ý Ghi chú Học tập – kỹ năng 500.000 – 2 triệu Khóa học, sách, app, workshop Kết nối – xã giao 300.000 – 1 triệu Mời cà phê, ăn uống nhẹ, quà nhỏ Cải thiện không gian sống 300.000 – 2 triệu Đèn chiếu sáng, cây cảnh, vật dụng hữu ích Đầu tư tiết kiệm lâu dài 1 triệu – 3 triệu Thiết bị tiết kiệm điện, đồ bếp, sức khỏe

Tổng chi có thể linh hoạt theo thu nhập cá nhân – quan trọng là chi có mục tiêu rõ ràng và cảm thấy xứng đáng.

Kết luận: Không chi bừa – cũng đừng "thắt ví" quá đà

Tài lộc chỉ đến khi bạn sẵn sàng hành động. Với tuổi Dần – Mùi – Thân, việc chi tiền tháng 7 âm không phải điều kiêng kỵ, mà là cơ hội nếu bạn chi đúng lúc – đúng chỗ – đúng mục tiêu.

Thay vì né tránh tháng 7 âm, hãy bắt đầu kế hoạch tài chính mới từ giai đoạn này – biết đâu chỉ 1 thay đổi nhỏ sẽ mở ra cả một vận trình tài chính sáng hơn từ đây đến cuối năm.

