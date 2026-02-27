Từ tháng 2/2026, người đi máy bay nhất định phải biết điều này nếu không muốn mất quyền lợi, lại còn gặp rắc rối

Theo quy định mới do Bộ Công an ban hành, hành khách đi máy bay phải nắm rõ thông tin về đồ vật mang theo hoặc ký gửi và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành lý của mình.

Cụ thể, từ năm 2026, theo Thông tư 14/2026 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 3/2), mỗi hành khách sẽ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hành lý và vật dụng mang theo, kể cả những món đồ cầm hộ người khác hoặc gửi kèm.

Quy định này đồng nghĩa với việc hành khách cần chủ động kiểm soát những gì mình mang lên máy bay, bảo đảm tất cả đều hợp pháp và không vi phạm các quy định hiện hành. Việc siết chặt trách nhiệm cá nhân được kỳ vọng góp phần tăng cường an ninh, an toàn hàng không, đồng thời hạn chế các sự cố phát sinh liên quan đến hành lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ đồ đạc trước chuyến bay để tránh mang theo vật phẩm bị cấm hoặc không đúng quy định. Trong trường hợp xảy ra vi phạm, hành khách sẽ phải tự chịu các hậu quả pháp lý liên quan, không chỉ đối với hành lý mà còn đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình di chuyển.

Song song với việc lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Bộ Công an đang tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế. Mục tiêu là xây dựng môi trường bay an toàn hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của hành khách về trách nhiệm quản lý hành lý cá nhân.

Theo lộ trình, các quy định mới sẽ được áp dụng từ năm 2026, vì vậy việc tìm hiểu thông tin và chuẩn bị từ sớm được đánh giá là rất cần thiết. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố an ninh hàng không và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cũng như hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không trong thời gian tới.

Cơ quan truyền thông cũng được khuyến khích tăng cường phổ biến nội dung quy định để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Việc truyền thông đầy đủ được kỳ vọng giúp quy trình bay minh bạch hơn, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ của mỗi hành khách.

Ngoài các yêu cầu trực tiếp với hành khách, Thông tư mới còn thiết lập hệ thống quy định toàn diện để bảo đảm an ninh hàng không dân dụng, bao gồm các biện pháp phòng ngừa, tổ chức bộ máy an ninh, quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng.

Văn bản cũng phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan như lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, đơn vị khai thác cảng hàng không, các hãng bay và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Những đơn vị này phải xây dựng chương trình an ninh phù hợp và duy trì cơ chế kiểm tra nội bộ nhằm bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Đối với việc kiểm tra an ninh hàng không với hành lý ký gửi, nhân viên làm thủ tục vận chuyển phải yêu cầu từng hành khách xác nhận đúng hành lý ký gửi của mình mới được phép làm thủ tục vận chuyển.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, phải thông báo cho cán bộ kiểm soát an ninh hàng không để tăng cường kiểm tra.

Hành lý ký gửi của hành khách xuất phát hoặc nối chuyến phải được kiểm tra an ninh bằng máy soi. Nếu có nghi vấn, tiếp tục kiểm tra trực quan hoặc sử dụng dụng cụ, thiết bị phát hiện chất nổ hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp khác.

Trường hợp có dấu hiệu hoặc thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, an toàn chuyến bay, hành lý ký gửi phải được lục soát theo quy định về an ninh hàng không.

Việc kiểm tra trực quan hành lý ký gửi được thực hiện với sự có mặt của chủ sở hữu hành lý, người đại diện hợp pháp của họ hoặc đại diện hãng hàng không vận chuyển, trừ trường hợp khẩn nguy.

Hành lý ký gửi quá cảnh, nối chuyến, đi chuyến bay tạm dừng nội địa đã đưa xuống khỏi tàu bay, trước khi đưa lên tàu bay phải qua kiểm tra an ninh hàng không như hành lý ký gửi xuất phát.

Trừ trường hợp hành lý không rời khỏi sân đỗ tàu bay hoặc có sự giám sát an ninh hàng không liên tục từ khi đưa xuống khỏi tàu bay cho đến khi được đưa lại lên tàu bay. Hành lý có dán thẻ quá cảnh, nối chuyến, tạm dừng nội địa...

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)