Không cần quá cảnh, một điểm đến được ví như chốn tiên cảnh của Trung Quốc sắp gần hơn với du khách Việt. Và mức giá mở bán đầu tiên có thể khiến nhiều người muốn lên kế hoạch cho chuyến đi ngay từ cuối năm.

Có một thành phố nằm bên mặt hồ đã được UNESCO ghi danh, nơi người ta nhấp chén trà giữa làn sương sớm và truyền tai nhau rằng hồ nước ấy là hóa thân của nàng Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Dân gian gọi nơi này là "thiên đường hạ giới". Đó là Hàng Châu.

So với Bắc Kinh hay Thượng Hải, Hàng Châu từng ít được nhắc đến hơn trong hành trình của du khách Việt. Nhưng từ tháng 11 này, khoảng cách ấy sắp được rút ngắn.

Hà Nội đi Hàng Châu chỉ 3 giờ bay, vé khứ hồi từ 7,25 triệu đồng

Vietnam Airlines vừa công bố đường bay thẳng từ Hà Nội đến Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, bắt đầu khai thác từ ngày 15/11/2026. Hành khách không còn phải quá cảnh, thời gian bay chỉ khoảng 3 giờ.

Hãng khai thác đường bay này 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, bằng tàu bay Airbus A321.Nhân dịp khai trương, hãng mở bán vé khứ hồi từ 7.250.000 đồng, đã bao gồm thuế và phí. Để mua được mức giá này, hành khách cần mua vé trước hết ngày 26/10/2026 và chọn chuyến bay trong khoảng từ 22/11/2026 đến 31/3/2027, trừ một số giai đoạn cao điểm. Hội viên Bông Sen Vàng còn được nhân đôi dặm thưởng nếu mua vé trước ngày 15/01/2027.

Để so sánh, theo dữ liệu tổng hợp của KAYAK, giá vé khứ hồi trung bình giữa Hàng Châu và Hà Nội gần đây vào khoảng 11,5 triệu đồng. Như vậy, mức giá ưu đãi thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.Đường bay này nằm trong kế hoạch mở rộng của Vietnam Airlines tại thị trường Trung Quốc. Sau khi thêm Hàng Châu, hãng có 7 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc, nối với 4 thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu. Đại diện hãng cho biết đường bay được đưa vào khai thác sớm hơn dự kiến, ngay trong quý IV năm nay, dù giá nhiên liệu đang biến động. Theo hãng, đây là bước đi nhằm mở rộng kết nối quốc tế và thúc đẩy giao thương, du lịch giữa hai nước.

Du lịch Việt Nam và Trung Quốc đang "vào mùa"

Du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đang được hai bên chú trọng. Giai đoạn 2026 đến 2027 được chọn là Năm Hợp tác du lịch Việt Nam và Trung Quốc. Theo Cơ quan Quản lý Di trú Trung Quốc, Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến nước này trong nửa đầu năm 2026. Trong cùng kỳ, Trung Quốc đón 22,91 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Từ Tây Hồ nghìn năm tuổi đến trung tâm công nghệ của Trung Quốc

Trước hết, Hàng Châu là một thành phố giàu di sản. Tây Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 2011, vì có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật làm vườn của Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Thành phố còn có di chỉ thành cổ Lương Chử và một đoạn của kênh Đại Vận Hà, cả hai đều là di sản thế giới. Kênh Đại Vận Hà dài khoảng 1.764 km, được khởi công từ thế kỷ thứ 5 để chở lương thực từ vùng sông Dương Tử lên phía Bắc, và ngày nay du khách có thể đi thuyền dọc đoạn kênh chảy qua thành phố.

Với du khách, chuyến đi thường bắt đầu từ Tây Hồ, nơi có thể vào cửa miễn phí, đi dạo, đạp xe hoặc đi thuyền ngắm cảnh. Từ đó, nhiều người ghé thêm tháp Lôi Phong xây từ năm 975, chùa Linh Ẩn, Công viên Đất ngập nước Xixi và phố cổ Hợp Phương. Về ẩm thực, du khách thường thưởng thức cá giấm Tây Hồ và thịt Đông Pha, rồi mua trà Long Tỉnh hoặc lụa tơ tằm làm quà.

Từ sân bay đến Tây Hồ, và vì sao mùa đông vẫn đáng đi

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn nằm cách trung tâm Hàng Châu khoảng 27 km. Từ sân bay, hành khách có thể đi tàu điện ngầm tuyến 19 đến ga Hàng Châu Đông trong khoảng 25 phút. Ga này là đầu mối tàu cao tốc lớn nhất thành phố, nên du khách dễ dàng đi tiếp đến Thượng Hải chỉ trong khoảng 45 đến 60 phút, với hơn 150 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Nhờ vậy, nhiều người có thể kết hợp Hàng Châu, Thượng Hải và Tô Châu trong cùng một hành trình.

Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 thường được xem là thời điểm đẹp nhất để đến Hàng Châu. Tuy nhiên, giai đoạn vé ưu đãi lại rơi vào mùa đông, khi thời tiết mát và ẩm, nhiệt độ khoảng 4 đến 11 độ C. Đổi lại, thành phố vắng khách hơn, và nếu may mắn gặp tuyết, du khách sẽ được ngắm cảnh Đoạn Kiều tàn tuyết, một trong mười cảnh đẹp nổi tiếng của Tây Hồ. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị áo ấm và đồ chống mưa.

Muốn bay tháng 11, nên làm visa ngay từ bây giờ

Công dân Việt Nam hiện vẫn cần có visa để nhập cảnh Trung Quốc. Chính sách miễn visa thí điểm từ tháng 4/2026 chỉ dành cho khách đi tour theo chuyến bay thuê chuyến đến Quế Lâm và Dương Sóc, nên chưa áp dụng cho chuyến đi Hàng Châu. Theo các đơn vị dịch vụ, lệ phí visa du lịch một lần đang được giảm còn 45 USD cho đến hết ngày 31/12/2026, và thời gian xét duyệt khoảng 5 ngày làm việc. Do đó, du khách nên nộp hồ sơ sớm để kịp ngày bay.Với đường bay mới này, "thiên đường hạ giới" Hàng Châu giờ chỉ còn cách Hà Nội một chuyến bay khoảng 3 giờ.