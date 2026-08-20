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Từ phí quản lý tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng: Các ví điện tử và ngân hàng đang tính phí thế nào?

Khánh Vy
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Khi khoản phí quản lý tài khoản cố định hàng tháng bắt đầu được áp dụng, sự chú ý của người dùng đang đổ dồn vào bức tranh thu phí đa dạng trên thị trường, nơi mỗi ví điện tử và ngân hàng lại có một mô hình riêng.

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Sau khi VETC và ePass công bố áp dụng phí quản lý ví điện tử 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân, câu chuyện chi phí sử dụng các tài khoản thanh toán lập tức được chú ý. So với một số ví điện tử phổ biến và tài khoản ngân hàng, cách thu phí có sự khác biệt: có bên miễn phí nạp, rút tiền nhưng thu theo giao dịch, trong khi có bên áp dụng phí quản lý cố định hàng tháng.

Tham khảo trên thị trường, ví VETC hiện miễn phí nạp tiền vào và rút tiền khỏi ví, nhưng dự định áp dụng phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức. Nếu duy trì liên tục trong một năm, khách hàng cá nhân sẽ trả tổng cộng 79.200 đồng. Thực tế, VETC đã công bố tạm dừng chính sách thu phí này để tiến hành điều chỉnh, xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Trong khi đó, các ví điện tử khác trong bảng như MoMo, ZaloPay và ShopeePay không áp dụng mức phí quản lý tài khoản cố định hàng tháng theo cách trên. Chi phí của người dùng chủ yếu phát sinh ở một số giao dịch cụ thể, chẳng hạn rút tiền hoặc thanh toán bằng nguồn tiền nhất định.

Cách tính phí của mỗi ví điện tử khác nhau như nào?

Dịch vụNạp tiền vào víRút tiềnThanh toán bằng nguồn tiền/thẻ quốc tếPhí quản lý
MoMoMiễn phí
  • Đến 30 triệu đồng/tháng: miễn phí
  • > 30 triệu: 0,5%
  • > 100 triệu: 1% giá trị giao dịch
2.200 đồng + 2% giá trị giao dịchKhông nêu phí quản lý cố định
ZaloPayMiễn phí
  • 5 giao dịch đầu tiên/tháng: miễn phí
  • Từ giao dịch thứ 6: 0,5%
  • 3 giao dịch đầu tiên/tháng: 1.000 đồng + 1%
  • Giao dịch thứ 4: 2.000 đồng + 2%
Không nêu phí quản lý cố định
ShopeePayMiễn phí
  • Tổng tiền rút đến 30 triệu đồng/tháng: miễn phí
  • Vượt mức: 0,4%
2,6% giá trị giao dịchKhông nêu phí quản lý cố định
Ví VETCMiễn phíMiễn phíKhông áp dụng6.600 đồng/tháng cá nhân; 66.000 đồng/tháng tổ chức

Điểm khác biệt của VETC nằm ở việc phí được thu định kỳ thay vì gắn trực tiếp với từng giao dịch rút tiền hoặc thanh toán. Theo các thông tin VETC giải thích trước đó, khoản 6.600 đồng/tháng được dùng để quản lý, vận hành ví điện tử, duy trì hạ tầng công nghệ, bảo mật, kiểm soát giao dịch và kết nối với hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, với MoMo, ZaloPay hay ShopeePay, người dùng có thể không phát sinh chi phí nếu chỉ nạp tiền hoặc thực hiện các giao dịch nằm trong hạn mức miễn phí. Phí chủ yếu xuất hiện khi vượt ngưỡng hoặc sử dụng một phương thức thanh toán nhất định.

Tài khoản ngân hàng cũng có phí quản lý, nhưng điều kiện khác nhau

Không chỉ ví điện tử, tài khoản thanh toán ngân hàng cũng có thể phát sinh phí quản lý hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đưa ra điều kiện miễn phí dựa trên số dư bình quân .

Ngân hàngPhí quản lý tài khoản/thángĐiều kiện miễn phí
BIDV
  • 5.500 đồng nếu số dư bình quân < 2 triệu
  • 3.300 đồng nếu từ 2-10 triệu
Miễn phí nếu số dư bình quân > 10 triệu đồng
VPBank11.000 đồngSố dư bình quân > 2 triệu đồng
PVcomBank11.000 đồngSố dư bình quân > 2 triệu đồng
VietinBank9.000 đồngSố dư bình quân > 2 triệu đồng
HDBank22.000 đồngSố dư bình quân > 1 triệu đồng
Sacombank6.600 đồngSố dư bình quân > 500.000 đồng
OCB11.000 đồngSố dư bình quân > 1 triệu đồng
Eximbank11.000 đồngSố dư bình quân > 500.000 đồng
LPBank5.500 đồngSố dư bình quân > 50.000 đồng
Agribank5.500 đồngSố dư bình quân > 5 triệu đồng

Nhìn vào bảng trên, mức 6.600 đồng/tháng của ví VETC không phải mức phí quản lý duy nhất trên thị trường. Một số ngân hàng cũng áp dụng mức tương đương hoặc cao hơn, nhưng điểm khác biệt nằm ở điều kiện miễn phí. Với ngân hàng, khách hàng có thể được miễn nếu duy trì một mức số dư nhất định; còn phí quản lý ví VETC được xác định theo việc duy trì dịch vụ ví thuộc diện áp dụng.

Ở chiều ngược lại, VETC đang miễn phí nạp và rút tiền khỏi ví. Vì vậy, để đánh giá chi phí thực tế, người dùng cần nhìn vào tần suất sử dụng và loại giao dịch , thay vì chỉ so sánh một mức phí cố định.

Sự khác biệt này cho thấy các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đang sử dụng nhiều mô hình thu phí: từ miễn phí cơ bản và thu tiền khi vượt hạn mức, thu theo từng giao dịch, đến thu một khoản cố định để duy trì tài khoản. Với người dùng, chi phí thực tế phụ thuộc vào cách sử dụng dịch vụ và các điều kiện miễn phí đi kèm.


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