Từ nữ phóng viên BĐS, chật vật mua căn nhà đầu tiên...người phụ nữ này đã trở thành tỷ phú BĐS nhưng rồi lại mất ngôi vị giàu nhất khi li hôn chồng

Từ một kỹ sư nhà máy với mức lương chỉ khoảng 16 USD/tháng, đến phóng viên chuyên về bất động sản, rồi trở thành đồng sáng lập Longfor Group – một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc – bà Wu Yajun đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp điển hình của thế hệ doanh nhân tự thân.

Bà Wu Yajun sinh năm 1964 tại Trùng Khánh, trong một gia đình bình thường (cha làm việc tại hợp tác xã cung ứng, mẹ là thợ may). Năm 1984, bà tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Hàng hải của Đại học Bách khoa Tây Bắc . Sau đó, bà làm việc tại một nhà máy với mức lương ít ỏi từ năm 1984 đến 1988.

Năm 1988, bà chuyển sang làm phóng viên và biên tập viên tại Cơ quan Báo chí thuộc sự quản lý của Cục Xây dựng thành phố Trùng Khánh và Bộ Xây dựng. Trong gần 6 năm làm nghề báo, bà chuyên theo dõi lĩnh vực bất động sản, tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Năm 1993, sau một khoảng thời gian chật vật và đầy gian truân để mua căn hộ đầu tiên của mình, từ vấn đề thiếu khí ga cho đến ánh sáng kém và dịch vụ thang máy tồi tệ, bà Wu đã lấy đó làm cảm hứng để khởi nghiệp cùng với chồng của mình, Cai Kui để thành lập nên công ty sau này được gọi là Longfor Properties.

"Nữ tướng" của đế chế bất động sản Longfor.

Đến năm 1997, Longfor bán dự án khu căn hộ đầu tiên của mình ở quê nhà bà Wu, thành phố Trùng Khánh, với giá 157 USD/m2, đó là mức giá cao gấp hai lần thu nhập hộ gia đình trung bình của Trung Quốc vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dự án này nhanh chóng tạo tiếng vang nhờ chất lượng và không gian xanh, khác biệt với nhiều dự án chạy theo số lượng lúc bấy giờ.

Longfor phát triển thận trọng, ưu tiên chất lượng và quản trị chuyên nghiệp thay vì mở rộng nóng. Từ năm 2005 đến 2011, bà Wu giữ chức CEO và sau đó đảm nhiệm vị trí chủ tịch Longfor. Năm 2012, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc cho đến khi ly hôn vào năm đó. Được biết bà đã mất gần 3 tỷ USD khi chuyển khoảng 40% cổ phần công ty cho chồng cũ.

Tuy nhiên, không vì thế mà sự giàu có của Wu bị ảnh hưởng. Năm 2017, bà đứng thứ 7 trong danh sách các nữ tỷ phú tự thân toàn cầu với tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD. Theo Forbes, bà từng lọt top những phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới; tài sản ước tính từng vượt 18 tỷ USD (năm 2021) trước khi chịu ảnh hưởng từ khó khăn của thị trường bất động sản Trung Quốc những năm gần đây.

Nữ tỷ phú nổi tiếng là một người kín đáo. Năm 2003, vì thiếu thông tin công khai nên tên của bà đã bị viết sai trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc và bà bị nhầm là nam giới. Khi được hỏi tại sao lại ít công khai, Wu trả lời: "Tôi cũng không có gì đặc biệt để mọi người bàn tán và chỉ là một người tập trung vào việc kinh doanh của mình mà thôi".

Wu Yajun nổi tiếng với phong cách cực kỳ thấp: “ba không” – không ký tên, không lên hình, không nhận phỏng vấn. Bà được đánh giá là một trong số ít doanh nhân bất động sản nữ tự thân thành công nhất Trung Quốc, xây dựng Longfor thành tập đoàn có uy tín về chất lượng và quản trị bền vững.