Tự nguyện khai sạch mọi bí mật động trời của IS, vợ trùm khủng bố Baghdadi khiến chồng mất mạng?

Mới đây, tờ AFP dẫn lời quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những người vợ của trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tiết lộ "rất nhiều thông tin nội bộ" sau khi bà này bị bắt giữ hồi năm ngoái.

Được biết, vợ của Baghdadi tự gọi mình là Rania Mahmoud. Tuy nhiên trên thực tế, người này có tên là Asma Fawzi Muhammad Al-Qubaysi và được cho là "vợ cả" của trùm khủng bố. Tờ AP cho biết Baghdadi có 4 vợ.

Theo AFP, người vợ nói trên bị bắt vào ngày 2/6/2018 tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ - khu vực gần biên giới Syria - cùng với 10 người khác, bao gồm con gái của Baghdadi, người tự xưng là Leila Jabeer.

Các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng xác nhận mối quan hệ giữa nhóm người này và trùm khủng bố IS nhờ vào mẫu ADN của Baghdadi do chính quyền Iraq cung cấp. "Chúng tôi phát hiện ra nhân dạng thật của vợ Baghdadi khá nhanh chóng. Lúc đó, bà ấy tự nguyện cung cấp rất nhiều thông tin về Baghdadi và hoạt động nội bộ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)".

"Chúng tôi có thể xác nhận được rất nhiều thứ mà chúng tôi đã biết. Chúng tôi còn nhận được nhiều thông tin mới và tiến hành được hàng loạt các cuộc bắt giữ trên chiến tuyến".

Ảnh: AP

Những người bị bắt giữ hiện đang chịu sự quản lí và kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ. "Ankara hiện đang nắm trong tay một số đối tượng có giá trị tình báo cao. Tôi không thể tiết lộ các cuộc điều tra và các chiến dịch tình báo vẫn đang tiếp diễn".

Hôm 6/11 vừa qua, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiết lộ lần đầu tiên về việc bà Al-Qubaysi đã bị bắt giữ. "Chúng tôi đã bắt được vợ của trùm khủng bố IS, nhưng chúng tôi không muốn làm to chuyện," ông Erdogan tuyên bố tại một sự kiện ở Ankara.

Bên cạnh đó, ông Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ được em gái và em rể của Baghdadi. Ông Erdogan cũng nhắc tới việc Mỹ tiêu diệt Baghdadi, nhưng không cho rằng đây là một chiến công quá đáng kể. "Họ [Mỹ] đã tổ chức một chiến dịch truyền thông rất lớn".

Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho hay, thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ và các tay súng người Kurd tại tỉnh Idlib ở miền tây bắc Syra.

Theo mô tả, Baghdadi đã bị dồn tới đường cùng ở nơi trú ẩn. Hắn buộc phải kích nổ đai đeo bom để tự sát và khiến 2 con của hắn thiệt mạng theo.

Chiến dịch tiêu diệt Baghdadi diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tấn công các vị trí của người Kurd ở biên giới Syria. Tới thời điểm hiện tại, Ankara vẫn coi người Kurd là lực lượng khủng bố mặc dù nhóm người này đã hỗ trợ phương Tây rất nhiều trong cuộc nội chiến ở IS.

Hôm qua (7/11), ông Erdogan cho biết các thành viên thân cận của Baghdadi đang tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi số người thân của Baghdadi bị bắt giữ đã "gần tới 10 người".