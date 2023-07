Từ người đi ở thuê đến sở hữu 366 căn hộ, triệu phú tự thân tiết lộ cách “gian lận” để gia tăng tài sản theo cấp số nhân bằng cách không tưởng

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Alan Corey,  một podcaster, doanh nhân bất động sản. Anh cũng là đồng sáng lập của House Money Media, một công ty chuyên giới thiệu các nhà đầu tư bất động sản. Người đàn ông này từng xuất bản cuốn sách “House FIRE: How to be a Red-Hot Real Estate Millionaire With a Wealth of Time and Money to Burn”.

Anh Alan Corey trở nên giàu có nhờ tận dụng thị trường bất động sản.

Năm 2001, ở tuổi 21, tôi rời khỏi tầng hầm của mẹ của Atlanta để chuyển đến khu nhà ở cho thuê tại Manhattan. Ở đó, tôi đã kiếm một công việc và trở thành nhà điều hành hỗ trợ kỹ thuật với mức lương 45.000 USD/năm. Khi nói với mọi người tôi sẽ trở nên giàu có nhờ đầu tư bất động sản. Họ đã cười nhạo tôi.



Để chứng minh rằng mọi người đã sai, tôi đã đầu tư phần lớn thu nhập từ công việc chính của mình vào bất động sản. Thành quả là ở tuổi 45 tôi là một triệu phú tự thân với 366 căn hộ trong danh mục đầu tư bất động sản của mình. Tôi cũng kiếm được 1 triệu USD đầu tiên nhờ việc tận dụng lợi thế mạnh của thị trường bất động sản.

Dưới đây là 4 cách “gian lận” để tôi gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng:

Tận dụng lãi suất thấp của vay vốn mua nhà

Bạn có thể mua nhà với khoản thế chấp nhà ở. Sau đó, tận dụng lãi suất thấp của hình thức vay vốn này, bạn chỉ cần ở trong căn nhà đó một năm đầu tiên. Từ đây, bạn có thể chuyển sang căn hộ mới và cho thuê căn này.

Tiền cho thuê nhà sẽ là khoản phí để bạn trang trải toàn bộ các chi phí. Thậm chí bạn còn có lãi từ tiền thuê nhà.

Linh động chuyển đổi không gian sống

Nếu có ít nhất 2 căn hộ, bạn có thể tối đa hoá dòng tiền của mình bằng cách cho thuê ngắn hạn thông qua Airbnb, VRBO và các nền tảng cho thuê khác. Còn bạn sẽ ở linh động ở một trong 2 căn nhà tuỳ thuộc căn nào còn trống vào đêm đó. Điều này đòi hỏi bạn phải tối giản đồ đạc cá nhân của mình để có thể di chuyển một trong hai địa điểm sống một cách dễ dàng.

Để bắt đầu từ ngay ngày mai, bạn có thể cho thuê từng phòng nhỏ trong căn nhà của mình. Sau đó, bạn có thể tiến dần đến việc cho thuê lại toàn bộ căn hộ.

Để căn nhà đi thuê tự chi trả cho chính nó

Vào năm 2022, người thuê nhà dành 30% thu nhập của mình để trả tiền cho chủ nhà. Tất nhiên, nếu loại bỏ được chi phí này, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn. Để làm được điều đó, việc của bạn là để căn nhà của bạn tự chi trả cho chính bản thân nó.

Bạn có thể ở cùng một người nữa để tiết kiệm được ½ tiền nhà. Hoặc bạn có thể cho thuê từng phần nhỏ trong căn nhà của mình như tầng hầm, sân sau. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng khoản này để đầu tư vào các lĩnh vực để sinh lãi.

Ảnh minh hoạ.

Hợp tác với chủ nhà



Nếu không có tiền để mua bất động sản, hãy hỏi chủ nhà liệu bạn có thể cho người khác thuê lại với mức giá cao hơn hay không, sau đó chia sẻ lợi nhuận với họ. Hoặc bạn có thể hợp tác với chủ nhà để quản lý căn hộ của họ dưới dạng cho thuê ngắn hạn và nhận một phần tiền thu được.

Bằng cách này, đôi khi chỉ cần là một người thuê nhưng với ước mơ làm giàu bạn vẫn có thể gia tăng tài sản của mình. Không chỉ gia tăng tài chính, phương pháp này còn giúp bạn học được kinh nghiệm làm chủ trước khi mua nhà. Bạn cũng có thể mở rộng mạng lưới và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong tương lai chẳng hạn như chia sẻ khoản đầu tư bất động sản.

Theo CNBC