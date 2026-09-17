Từ nghề tài xế đến hành trình xây dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội

Từ công việc gắn với những cung đường đến hành trình xây kênh trên mạng xã hội, Đinh Lê Văn Thân ghi dấu ấn qua cách kể những câu chuyện đời thường, gần gũi và mang màu sắc riêng.

Với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok, anh cũng đặt ra câu chuyện về trách nhiệm của người làm nội dung khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn.

Từ nghề tài xế đến những video đời thường

Đinh Lê Văn Thân được biết đến trên mạng xã hội qua những video ngắn xoay quanh cuộc sống, công việc và những tình huống quen thuộc của nghề tài xế.

Điểm tạo nên sự nhận diện của Văn Thân nằm ở cách anh đưa những câu chuyện vốn rất đời thường lên màn hình bằng góc nhìn hài hước, tự nhiên. Những chuyến xe, áp lực công việc, chuyện đi đường hay những tình huống phát sinh trong quá trình làm nghề trở thành chất liệu để anh xây dựng nội dung.

Cách làm này tạo nên một hình ảnh khá khác biệt so với khuôn mẫu quen thuộc về các nhà sáng tạo nội dung. Thay vì bắt đầu từ một nhân vật được xây dựng hoàn toàn cho mạng xã hội, Văn Thân đưa chính công việc và trải nghiệm của mình vào nội dung.

Anh được biết đến với các tiểu phẩm ngắn liên quan đến nghề tài xế, đồng thời đang điều hành Công ty Vận tải Hùng Thân.

Hơn 1,2 triệu người theo dõi và bài toán trách nhiệm

Hiện kênh TikTok @dinhlevanthan92 của Văn Thân có hơn 1,2 triệu người theo dõi và khoảng 19,4 triệu lượt thích; trang cá nhân Facebook của anh cũng có hơn 760.000 người theo dõi.

Những con số này cho thấy mức độ tiếp cận đáng kể của một nhà sáng tạo nội dung xuất phát từ câu chuyện nghề nghiệp và đời sống.

Văn Thân đưa những câu chuyện đời thường vào các video trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi lượng người theo dõi tăng lên, sức ảnh hưởng cũng kéo theo những yêu cầu khác. Một nội dung được đăng tải bởi một tài khoản có lượng người theo dõi lớn có khả năng tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người.

Từ góc nhìn của Văn Thân, đây là lúc người làm nội dung cần thận trọng hơn với những gì mình đưa lên mạng xã hội. Việc tạo ra một video thu hút sự chú ý có thể là mục tiêu ban đầu, nhưng cách nội dung tác động đến người xem mới là vấn đề cần được quan tâm lâu dài.

Với những người có sức ảnh hưởng, một lượt xem hay một lượt chia sẻ không đơn thuần là con số. Đằng sau đó là niềm tin của cộng đồng và khả năng tác động đến cách người xem nhìn nhận một vấn đề.

Đưa câu chuyện nghề tài xế đến gần hơn với cộng đồng

Một điểm đáng chú ý trong nội dung của Văn Thân là hình ảnh người tài xế được thể hiện từ những góc nhìn đời thường.

Nghề lái xe vốn gắn với những cung đường dài, thời gian làm việc không cố định và nhiều áp lực. Thông qua các video ngắn, những câu chuyện đó được kể theo cách nhẹ nhàng hơn, đôi khi hài hước, nhưng vẫn giúp người xem hình dung phần nào về công việc phía sau vô lăng.

Công việc tài xế trở thành chất liệu quen thuộc trong nội dung của Văn Thân.

Có những nội dung xoay quanh những chuyến xe đường dài, chuyện vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam hay những tình huống đặc thù của nghề tài xế. Qua đó, hình ảnh người lái xe được đưa ra khỏi phạm vi của một công việc quen thuộc để trở thành chất liệu kể chuyện.

Với Văn Thân, mạng xã hội vì thế không chỉ là nơi đăng video. Đây còn là kênh để anh chia sẻ những điều mình trực tiếp trải nghiệm và kết nối với những người có chung sự quan tâm.

Từ nội dung giải trí đến những giá trị cộng đồng

Bên cạnh công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung, Văn Thân còn được biết đến qua các hoạt động thiện nguyện.

Anh thường trực tiếp tham gia các nhóm thiện nguyện, đến thăm và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này được thực hiện theo hướng chia sẻ và kết nối, thay vì đặt trọng tâm vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Anh Thân trong một chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đây cũng là một hướng tiếp cận phù hợp với quan điểm về sức ảnh hưởng mà Văn Thân theo đuổi: người làm nội dung có thể bắt đầu từ những câu chuyện rất nhỏ, nhưng nếu biết sử dụng sự quan tâm của cộng đồng theo hướng tích cực, nội dung trên mạng xã hội có thể tạo ra những giá trị vượt ra ngoài màn hình điện thoại.

Trước đó, anh cũng từng tham gia các hoạt động liên quan đến tuyên truyền về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại Côn Đảo. Những trải nghiệm này cho thấy sự quan tâm của anh tới các vấn đề cộng đồng và địa phương.

Không đặt mục tiêu trở thành một nhân vật xa lạ với công việc ban đầu

Hành trình của Đinh Lê Văn Thân có điểm đáng chú ý ở chỗ mạng xã hội không khiến anh rời xa công việc đã tạo nên hình ảnh của mình.

Anh vẫn gắn với lĩnh vực vận tải, đồng thời duy trì nội dung xoay quanh đời sống và nghề tài xế. Chính sự giao thoa giữa công việc thực tế và sáng tạo nội dung tạo nên màu sắc riêng cho kênh cá nhân.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn trở thành content creator, câu chuyện của Văn Thân cho thấy một hướng đi khác: không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc tìm kiếm một hình tượng hoàn hảo trên mạng xã hội. Những trải nghiệm thật, công việc thật và câu chuyện từ đời sống cũng có thể trở thành nguồn nguyên liệu để xây dựng nội dung.

Văn Thân hướng nội dung đến những câu chuyện gần gũi với cộng đồng.

Từ một người làm nghề vận tải đến nhà sáng tạo nội dung sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, hành trình của Đinh Lê Văn Thân vẫn đang tiếp tục. Và khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn, bài toán được đặt ra không còn dừng ở chuyện làm thế nào để một video trở nên viral, mà là làm thế nào để những nội dung ấy có giá trị với cộng đồng.

Đó cũng có thể là thước đo lâu dài đối với một KOL trong thời đại mạng xã hội: được nhiều người biết đến là một lợi thế, nhưng giữ được sự tin tưởng của người xem mới là hành trình cần thời gian.