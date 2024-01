Từ ngày mai, nhiệt độ tại miền Bắc tăng rất nhanh

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (29/1), khu vực Hà Nội và Bắc Bộ trải qua ngày rét đậm, rét hại cuối cùng của đợt rét kéo dài, nhiệt độ cao nhất 15 độ C.



Từ ngày mai (30/1), rét đậm, rét hại kết thúc ở các khu vực trên, nền nhiệt tăng rất nhanh. Cụ thể, ở Bắc Bộ và Hà Nội mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 22-23 độ C, càng về cuối tuần mức nhiệt tăng càng nhanh, trời có nắng nhẹ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày mai ở mức 13-21 độ C, tăng 5 - 6 độ C so với hôm nay. Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng đến 25-26 độ C (đến cuối tuần tăng hơn 10 độ C so với ngày rét hại cuối cùng).

Thời tiết nắng ấm tại Bắc Bộ được dự báo sẽ duy trì đến ngày 27 tháng Chạp âm lịch, khi có đợt không khí lạnh mới tràn về.

Thời tiết ấm áp, không mưa, rất thuận lợi để người dân đi mua sắm Tết trong tuần này. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/1

Hà Nội: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét , có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ; khu Tây Bắc có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, phía Nam có nơi 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; phía Nam 28-30 độ.

Tây Nguyên: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.