Từ ngày mai, người dân đi xe máy, ô tô cần nắm rõ thay đổi mới

Huỳnh Duy
|

Người dân sử dụng xe máy, ô tô sẽ cần lưu ý thay đổi quan trọng từ ngày 1/6.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo quy định mới của Bộ Công Thương. Loại nhiên liệu này được đánh giá tương thích với phần lớn động cơ hiện nay, giúp giảm khí thải và đã được sử dụng rộng rãi tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Thông tư 50/2025, kể từ ngày 1/6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho các phương tiện dùng động cơ xăng trên cả nước. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu của các dòng xe máy đời cũ.

Từ ngày 1/6, toàn bộ cửa hàng xăng dầu chuyển sang bán xăng E10. (Ảnh minh hoạ)

Trước thời điểm áp dụng đại trà, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng. Từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng của PV OIL đã bán xăng E10 trên toàn quốc. Petrolimex cũng dự kiến chuyển đổi sang kinh doanh loại nhiên liệu này từ ngày 20/5.

Xăng E10 là gì?

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu gồm 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống như RON 92 hoặc RON 95.

Nguyên liệu chính để sản xuất ethanol tại Việt Nam hiện nay là sắn lát khô, ngoài ra còn có mật rỉ đường và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Ethanol được tạo ra thông qua quá trình lên men tinh bột.

Xăng sinh học được ký hiệu Ex, trong đó “x” thể hiện tỷ lệ ethanol có trong nhiên liệu. Ví dụ, E10 nghĩa là chứa 10% ethanol.

Lộ trình bắt buộc chuyển đổi xăng sinh học E10 tại Việt Nam sẽ bắt đầu từ 1/6/2026. (Ảnh minh hoạ: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Hiện xăng pha ethanol đã được sử dụng tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Brazil là nước tiên phong phát triển nhiên liệu ethanol từ năm 1975 và hiện áp dụng bắt buộc xăng E27, hướng tới E30 trong thời gian tới. Mỹ cũng phổ biến sử dụng E10 sau khủng hoảng năng lượng năm 1973, đồng thời khuyến khích các dòng nhiên liệu E15, E20 và E85.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines là hai quốc gia đi đầu trong sử dụng xăng sinh học. Philippines bắt buộc dùng E10 từ năm 2011, còn Thái Lan hiện phổ biến E10 và thúc đẩy tiêu thụ E20.

Xăng E10 hoàn toàn an toàn với động cơ hiện nay

Theo các nghiên cứu được doanh nghiệp và cơ quan quản lý dẫn lại, xăng E10 tương thích với đa số động cơ xăng đang lưu hành hiện nay, đặc biệt là các dòng xe sản xuất sau năm 1993.

Một số ý kiến lo ngại ethanol có thể ảnh hưởng đến gioăng cao su hoặc nhựa trong hệ thống nhiên liệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này chủ yếu xảy ra với động cơ thế hệ cũ. Các dòng xe hiện đại đã được cải tiến vật liệu nên gần như không bị tác động.

Petrolimex cho biết sau hơn 8 tháng thí điểm bán xăng E10 tại TP.HCM, doanh nghiệp chưa ghi nhận phản ánh hay sự cố nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Ethanol có trị số octan cao, khoảng 109 RON, giúp tăng khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Ngoài ra, ethanol chứa nhiều oxy hơn xăng thông thường, giúp quá trình đốt cháy trong động cơ diễn ra hiệu quả hơn.

Theo các nghiên cứu, xăng E10 có thể góp phần giảm phát thải khí độc hại, cải thiện hiệu suất động cơ và hạn chế tiêu hao nhiên liệu. Đáng chú ý, người dùng không cần điều chỉnh hay thay đổi động cơ khi chuyển đổi giữa xăng E10 và xăng truyền thống.

