Từ ngày mai, loạt điện thoại sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp/rút tiền

Khách hàng chú ý thông báo mới nhất từ ngân hàng!

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Từ ngày 1/7, Techcombank chính thức áp dụng yêu cầu mới đối với thiết bị Android khi sử dụng ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, đồng thời triển khai nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật xác thực giao dịch. Người dùng điện thoại chạy Android dưới 10 sẽ không thể đăng nhập ứng dụng, trong khi toàn bộ khách hàng sẽ phải hoàn tất quy trình nâng cấp bảo mật để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Theo thông báo của ngân hàng, để sử dụng phiên bản Techcombank Mobile 4.0.15 được phát hành từ ngày 18/6/2026, thiết bị Android bắt buộc phải chạy hệ điều hành Android 10.0 trở lên. Những điện thoại sử dụng phiên bản Android thấp hơn sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập ứng dụng từ tháng 7/2026.

Việc nâng cấp này được Techcombank thực hiện nhằm tăng cường bảo mật, đồng thời tối ưu hiệu năng của ứng dụng trên các thiết bị di động thế hệ mới trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn an toàn đối với dịch vụ ngân hàng số.

Để kiểm tra thiết bị của mình có đáp ứng điều kiện hay không, người dùng có thể mở Cài đặt , chọn Thông tin điện thoại , tiếp tục vào Thông tin phần mềm và kiểm tra mục Phiên bản Android . Nếu điện thoại đang sử dụng Android thấp hơn 10.0, người dùng nên kiểm tra khả năng nâng cấp hệ điều hành hoặc chuyển sang thiết bị đáp ứng yêu cầu để tránh gián đoạn việc đăng nhập và thực hiện các giao dịch ngân hàng số.

Techcombank cũng lưu ý khách hàng cần trực tiếp thực hiện việc cập nhật hệ điều hành trên thiết bị của mình. Ngân hàng không liên hệ yêu cầu nâng cấp qua email, tin nhắn, cuộc gọi hoặc gửi đường link cài đặt , do đó người dùng cần cảnh giác với các hình thức giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản.

Bên cạnh yêu cầu về hệ điều hành, từ ngày 1/7/2026, Techcombank cũng bắt đầu triển khai nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật cho phương thức xác thực giao dịch trên ứng dụng Techcombank Mobile nhằm tuân thủ Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Techcombank, việc nâng cấp được thực hiện nhằm tăng cường an toàn cho tài khoản khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện các giao dịch trực tuyến như chuyển khoản, thanh toán, nạp tiền và rút tiền.

Khi đăng nhập ứng dụng từ ngày 1/7, khách hàng sẽ nhận được thông báo mời nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật. Người dùng chỉ cần lựa chọn "Nâng cấp ngay" , kích hoạt Face ID hoặc Touch ID (nếu thiết bị hỗ trợ), sau đó tạo mã khóa mới gồm 6 chữ số theo hướng dẫn trên ứng dụng để hoàn tất quá trình cập nhật.

Trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp ngay hoặc thực hiện sau. Tuy nhiên, từ ngày 6/7 trở đi, thông báo nâng cấp sẽ không còn có thể bỏ qua. Khách hàng bắt buộc phải hoàn tất việc nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật theo hướng dẫn trên ứng dụng trước khi tiếp tục sử dụng Techcombank Mobile.

Techcombank khuyến nghị người dùng chủ động cập nhật ứng dụng, hoàn tất nâng cấp bảo mật ngay khi nhận được thông báo để đảm bảo các giao dịch được thực hiện thông suốt, an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật mới. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng nên liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng.



