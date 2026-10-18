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Từ ngày mai 19/10, Agribank giảm 2%/năm lãi suất cho vay cho hàng loạt khách hàng

Thanh Anh
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Làn sóng giảm lãi suất cho vay bắt đầu lan rộng sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo mới về điều hành lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 19/10/2026, Agribank sẽ triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm so với lãi suất thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân duy trì, mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế theo mục tiêu định hướng.

Ngân hàng cũng cho biết, bên cạnh chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng từ tháng 8/2026 đến năm 2028, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới với lãi suất cho vay thấp hơn 1–2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank.

Thông qua các chương trình giảm lãi suất cho vay, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Làn sóng giảm lãi suất bắt đầu lan rộng sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo mới về điều hành lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, NHNN yêu cầu  các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất. 

Trước mắt, các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tags

Agribank

lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước

doanh nghiệp

chính sách

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