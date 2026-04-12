Từ ngày dùng mẫu điện thoại 9000mAh này, tôi không thể nào quay lại dùng điện thoại pin yếu hơn được nữa

Là một người đam mê xê dịch, cây bút Dhruv Bhutani của Android Authority thường xuyên rơi vào tình trạng "ngắt kết nối" với thế giới trong nhiều ngày liền.

Dù là những chuyến bay dài dằng dặc, những hành trình xuyên đêm hay những buổi đi bộ trekking giữa thiên nhiên hoang dã, điều khiến anh đau đầu nhất luôn là việc sạc điện thoại. Chính xác hơn là phát ngán với việc phải dành quá nhiều không gian trong ba lô chỉ để chứa sạc dự phòng và củ sạc.

Dhruv đã mải miết đi tìm một chiếc smartphone có thể thực sự bắt kịp nhịp sống xê dịch của mình nhưng đều thất bại. Không một thiết bị nào đáp ứng được kỳ vọng. Cho đến anh dành một tuần để trải nghiệm OnePlus Nord 6 trong một hành trình đầy thử thách.

Bắt đầu bằng chuyến bay kéo dài 12 tiếng đến Paris, sau đó là những ngày rong đuổi khắp các con phố thơ mộng của thủ đô nước Pháp. Tất cả đều được duy trì bởi viên pin khổng lồ 9.000mAh.

Sau trải nghiệm này, anh không bao giờ còn muốn quay lại những điện thoại trước nữa. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Phép thử khắc nghiệt cho thời lượng pin của OnePlus Nord 6

Trong chuyến bay kéo dành 12 tiếng đến Pháp, tôi dành 4 tiếng đầu tiên để kết nối máy với chiếc iPad Pro mà tôi đã lỡ quên sạc trước đó để xử lý công việc. Nhờ Nord 6 hỗ trợ sạc ngược có dây công suất 27W, tôi chỉ cần cắm cáp USB-C giữa hai thiết bị.

Chiếc điện thoại không chỉ sạc kiểu "nhỏ giọt" mà thực sự nạp điện cho máy tính bảng với tốc độ tương đương một củ sạc tường tiêu chuẩn. Tôi vừa theo dõi phần trăm pin của iPad tăng dần, vừa dùng điện thoại để đọc các bài báo và xem phim.

Khi hạ cánh xuống Paris, dù đã dùng Nord 6 làm sạc dự phòng suốt nửa chuyến bay, tôi vẫn còn hơn 60% pin. Nếu là điện thoại nào khác hẳn đã trở thành "cục gạch" chặn giấy trước khi kịp đến nơi. Quan trọng hơn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi bớt đi được một cục sạc dự phòng lỉnh kỉnh trong hành lý xách tay.

Paris là một thành phố đầy tính nghệ thuật nhưng lại là "kẻ thù" số một của pin smartphone. Giữa việc liên tục dùng Google Maps trên những con phố lát đá cuội quanh co, săn tìm những góc chụp ảnh "sống ảo" chuẩn Instagram, chụp hàng trăm bức ảnh tại Bảo tàng Louvre và sử dụng ngoài trời với độ sáng màn hình đẩy lên tối đa, tôi thường sẽ phải kè kè một cục sạc dự phòng trong túi để tranh thủ sạc mỗi khi dừng chân tại các quán cà phê dọc phố.

Trong ngày đầu tiên, tôi rút sạc Nord 6 lúc 8 giờ sáng. Buổi sáng tôi dùng để xem đường đi Metro, buổi chiều quay video 4K bên bờ sông Seine, và buổi tối để tra cứu thực đơn cũng như dùng các ứng dụng dịch thuật. Khi trở về khách sạn lúc nửa đêm sau một buổi tối tại câu lạc bộ Jazz địa phương, tôi theo phản xạ với tay lấy dây sạc nhưng nhận ra máy vẫn còn khoảng 40% pin. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

OnePlus Nord 6 thực chất là một cục sạc dự phòng nhỏ gọn được gắn thêm một chiếc điện thoại, và tôi thực sự thích điều đó.

Phần thú vị nhất không chỉ nằm ở độ bền bỉ của pin, mà còn ở những khả năng mà nó mang lại. Như đã nói, với viên pin 9.000mAh, về cơ bản bạn đang mang theo một bộ sạc dự phòng trong túi. Cụ thể hơn, theo góc nhìn của tôi, đây có lẽ là bộ sạc dự phòng 9.000mAh nhỏ gọn nhất mà bạn có thể mua được.

Có vẻ OnePlus cũng định vị Nord 6 như một bộ sạc dự phòng. Trong khi hầu hết các điện thoại hiện nay chỉ cung cấp tính năng sạc ngược không dây với tốc độ "rùa bò" 5W — vốn chỉ đủ để nạp đầy một cặp tai nghe trong cả tiếng đồng hồ — thì công suất sạc ngược có dây 27W trên Nord 6 là điều không tưởng.

Khi đang ngồi tại một quán cà phê, chiếc iPhone của một người bạn chỉ còn vỏn vẹn 2% pin. Thay vì phải lục tìm pin dự phòng hay hỏi phục vụ ổ cắm điện, tôi chỉ cần đưa cho anh ấy sợi cáp của mình. Chiếc Nord 6 bắt đầu tiếp sức cho chiếc iPhone nhanh đến mức anh ấy có thể vừa sạc vừa tiếp tục tra cứu các đề xuất địa điểm ăn uống cho tôi.

Đến cuối chuyến đi, tôi đã "cứu sống" một chiếc máy ảnh hết pin, chiếc iPod, iPhone của bạn và sạc đầy cho cả cặp tai nghe Sony. Bạn sẽ không thực sự thấy "oai" cho đến khi phô diễn dung lượng pin của mình bằng cách trở thành "nguồn sống" cho mọi người và các tiện ích xung quanh.

Vẻ đẹp thực sự của viên pin 9.000mAh lộ diện vào ngày cuối cùng của tôi tại Pháp. Tôi trả phòng khách sạn lúc giữa trưa, và với chuyến bay đêm muộn về Ấn Độ, tôi có trọn 10 tiếng di chuyển mà không có cơ hội ngồi gần ổ cắm điện nào. Với bất kỳ điện thoại nào khác, có lẽ tôi đã phải cuống cuồng bật các chế độ tiết kiệm pin trước giờ ăn tối.

Thay vào đó, tôi dành cả buổi chiều rong đuổi khắp thành phố, chụp ảnh, dùng Google Maps, đặt xe qua ứng dụng Bolt và thỉnh thoảng dùng Google Translate khi vốn tiếng Pháp ít ỏi không đủ để đọc thực đơn. Đến lúc lên máy bay về nhà, tôi vẫn còn đủ pin để nghe podcast, chơi vài ván game và xem vài tập phim đã tải xuống trên Netflix.

Thực tế là, Nord 6 vẫn chưa hề báo pin yếu cho đến khi tôi về tới nhà vào ngày hôm sau. Đó là một sự thay đổi về tư duy khi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng điện thoại sẽ sống sót dù bạn dùng theo cách "tẹt ga" nhất: tần số quét màn hình tối đa, độ sáng cao nhất mà không cần lo lắng máy sập nguồn giữa chừng.

Việc con chíp Snapdragon 8s Gen 4 trang bị trên Nord 6 hoạt động cực kỳ hiệu quả cũng là một điểm cộng lớn. Thông thường, việc ép điện thoại hoạt động hết công suất đồng nghĩa với việc hy sinh thời lượng pin, nhưng ở đây thì không.

Suốt chuyến đi, tôi không hề cắt giảm tần số quét, cũng chẳng buồn bật tắt qua lại giữa 5G và Wi-Fi. Tôi hoàn toàn không dùng đến chế độ năng lượng thấp hay tiết kiệm pin. Có một cảm giác tự do khó tả khi được khai thác hết tiềm năng của một chiếc smartphone và nhận ra rằng một giờ giải trí nặng đô cũng chẳng bõ bèn gì so với lượng pin còn lại.

Vậy bạn có thể tự hỏi: Một chiếc điện thoại pin 9.000mAh có nặng không? Chắc chắn là có. Với trọng lượng khoảng 217g, bạn sẽ cảm nhận rõ sự hiện diện của Nord 6 trong túi. Tuy nhiên, cách phân bổ trọng lượng rất thông minh và máy vẫn mỏng đáng kinh ngạc ở mức 8,5 mm.

Sau một ngày đi bộ 20.000 bước khắp các nẻo đường Paris, tôi không thấy nó cồng kềnh hơn chiếc iPhone 17 Pro của mình là bao. Thực tế, sự đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi sẵn sàng chấp nhận thêm vài gram trọng lượng nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể tự tin để lại cục sạc dự phòng nặng 300g ở khách sạn.

Đây mới là tiêu chuẩn pin mà smartphone nên có

Tôi chỉ tập trung nói về thời lượng pin ở đây, nhưng có thể khẳng định rằng OnePlus Nord 6 đã khiến tất cả các smartphone khác trở nên "tầm thường" trong mắt tôi.

Trong khi thời lượng pin "cả ngày" trên hầu hết các điện thoại khác luôn đi kèm với vô số điều kiện ràng buộc, thì Nord 6 mang lại trải nghiệm đa ngày thực thụ ngay cả với những người dùng khó tính nhất.

Một khi bạn đã trải nghiệm thời lượng pin cho phép sử dụng thoải mái trong hai ngày, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa.