Từ ngày biết mỹ nhân này mới hiểu "thiên sinh mị cốt" là gì: Ánh mắt chưa nhìn đã say, bờ môi quyến rũ tột độ

Làng giải trí Trung Quốc chưa bao giờ là nơi thiếu mỹ nhân. Thế nhưng giữa một rừng người đẹp, Quách Trân Nghê vẫn tìm được cho mình chỗ đứng riêng trong lòng công chúng. Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1982 thời kỳ đỉnh cao nhiều lần thu hút sự chú ý trở lại trên mạng xã hội. Và thời gian gần đây, điều đó một lần xảy ra.
Cụ thể, những hình ảnh của Quách Trân Nghê trong một vai diễn cổ trang được khán giả chia sẻ lại và dành tặng những lời ngợi khen. Tại đây, cô thể hiện cho khán giả thấy thế nào là quyến rũ đến tận xương tủy. Đó là vẻ đẹp gợi cảm, ma mị, được cộng hưởng từ nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, không lẫn với bất cứ ai, cùng với đó là diễn xuất cực kỳ tốt. Nhìn Quách Trân Nghê, người xem mới hiểu thế nào là "thiên sinh mị cốt".
Nói thêm về Quách Trân Nghê, thời còn hoạt động, cô được khán giả nhớ tới với hình ảnh của một diễn viên cực kỳ kính nghiệp và chăm chỉ. Nơi mà khán giả thường xuyên thấy cô nhất, đó là trên phim trường nổi tiếng Hoành Điếm. Quách Trân Nghê luôn tập trung vào công việc, hết mình trong từng vai diễn. Cô đã dùng thực lực của mình để đổi lấy sự công nhận của khán giả.
Có thể so với những minh tinh hàng đầu cùng lứa 8X như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á, Lưu Diệc Phi...danh tiếng của cô không bằng. Tuy nhiên về diễn xuất, Quách Trân Nghê hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Điều này được cô thể hiện qua loạt vai diễn trong các bộ phim như Hoa Tư Dẫn Tuyệt Ái Chi Thành, Bản Giao Hưởng Định Mệnh, Thái Y Nghịch Ngợm, Bộ Bộ Kinh Tâm, Thiên Sư Chung Quỳ, Mẫu Nghi Thiên Hạ...
Sau 11 năm làm nghề, vào năm 2016, Quách Trân Nghê rời khỏi showbiz khiến khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, sẽ thật tuyệt vời nếu một cái tên tài sắc vẹn toàn như vậy có thể hoạt động dài lâu, mang đến nhiều vai diễn và tác phẩm chất lượng cho công chúng.
nguồn: Douyin, Sina