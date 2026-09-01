Từ ngày 5/10, tuyến cáp treo tại Việt Nam từng lập 2 kỷ lục thế giới sẽ tạm dừng hoạt động

Sun World Hạ Long vừa thông báo Cáp treo Nữ Hoàng sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 5/10 đến hết ngày 9/10/2026, dự kiến đón khách trở lại từ ngày 10/10/2026.

Đợt bảo trì kéo dài 5 ngày nhằm duy trì điều kiện vận hành an toàn, ổn định và chất lượng phục vụ. Sun World Hạ Long đề nghị du khách chủ động sắp xếp lịch trình tham quan phù hợp trong thời gian tuyến cáp tạm ngừng hoạt động.

Được biết, Cáp treo Nữ Hoàng thuộc quần thể Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh, khánh thành ngày 25/6/2016 sau khoảng hai năm xây dựng. Công trình có sự tham gia tư vấn, thiết kế của Doppelmayr (Áo) và Garaventa (Thụy Sĩ), kết nối khu vui chơi ven biển Bãi Cháy với đồi Ba Đèo.

Điểm nổi bật của tuyến cáp là thiết kế cabin hai tầng, mỗi cabin có sức chứa tới 230 người. Hệ thống vận hành theo hình thức cáp treo đảo chiều, với hai cabin di chuyển qua lại giữa các nhà ga. Theo Sun World, công suất vận chuyển đạt khoảng 2.000 khách mỗi giờ.

Tuyến cáp dài 2.222 m, gồm hai trụ đỡ, nối ga Đại Dương với ga Mặt Trời qua cửa ngõ vịnh Cửa Lục. Mỗi lượt di chuyển kéo dài khoảng 5 phút. Cabin được bố trí các ô kính lớn, giúp du khách quan sát cảnh quan vịnh và đô thị Hạ Long trong suốt hành trình.

Năm 2016, công trình được Guinness ghi nhận hai kỷ lục thế giới: cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất, đạt 230 người, và trụ cáp treo cao nhất, đạt 188,88 m tính từ mặt đất. Đây là các kỷ lục được xác lập tại thời điểm công trình ra mắt.