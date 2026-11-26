TP.HCM vừa mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, áp dụng cho công trình dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 nếu đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định miễn giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình trên địa bàn, trong đó mở rộng đối tượng áp dụng sang nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11, nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 và nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Quy định này áp dụng đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu, UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở Xây dựng vẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.

Trước đây, theo quy định hiện hành, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500 m2 chỉ được miễn giấy phép nếu không thuộc các khu vực nằm trong diện loại trừ, như khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Ngoài nhà ở riêng lẻ, TP.HCM cũng miễn giấy phép xây dựng đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch và các trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất quốc phòng, an ninh. Các công trình này phải đáp ứng đầy đủ quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Dù thuộc diện miễn giấy phép xây dựng, công trình vẫn phải bảo đảm tuân thủ các quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi triển khai xây dựng. Đối với công trình nằm trên địa bàn từ hai xã, phường trở lên, thông báo phải được gửi đến tất cả các địa phương liên quan.