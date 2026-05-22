Từ ngày 1-7, mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

Mai Chi
Đơn vị sử dụng lao động chưa kê khai đúng mức lương, phụ cấp lương trên hợp đồng phải lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng theo đúng quy định

Ngày 22-5, BHXH TPHCM đã thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người tham gia về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 1-7 khi mức tham chiếu (mức lương cơ sở) được điều chỉnh tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho người lao động

Theo quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Như vậy, từ 1-7, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN thấp nhất sẽ là 2,53 triệu đồng/tháng; cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

Riêng BHTN, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN thấp nhất bằng mức tham chiếu (2,53 triệu đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức đóng BHTN cao nhất tính theo lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại TPHCM

BHXH TPHCM sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị sử dụng lao động không phải nộp hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, thì phải lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

Mức đóng BHXH tự nguyện:

Thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện được người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng; cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 50,6 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).

Mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện tại TPHCM

Trường hợp người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó có sự thay đổi về đối tượng được hỗ trợ hoặc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng BHYT, mức tham chiếu thì không điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên:

Số tiền đóng BHYT = Mức tham chiếu x 4.5% x số tháng tham gia. Cụ thể:

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Mức đóng BHYT hộ gia đình
Mức đóng BHYT hộ gia đình

