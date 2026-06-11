Từ ngày 1/7, hàng triệu hành khách đi máy bay sẽ được hưởng quyền lợi sau

Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng về chính sách miễn, giảm giá dịch vụ hàng không.

Theo quy định mới, đối tượng trẻ em sẽ được hưởng những ưu đãi rõ rệt nhất về giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Cụ thể, trẻ em dưới 2 tuổi tính đến thời điểm khởi hành chặng bay đầu tiên sẽ được miễn phí hoàn toàn khoản dịch vụ này. Đối với trẻ từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi , mức phí áp dụng chỉ bằng 50% so với thông thường. Việc giảm tải này được áp dụng trên khoản phí dịch vụ thu tại sân bay, do đó giá cước vận chuyển chính thức vẫn sẽ phụ thuộc vào chính sách kinh doanh riêng của từng hãng hàng không.

Người đi máy bay có thêm nhiều quyền lợi mới kể từ ngày 1/7

Để tối ưu hóa quyền lợi này, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý việc điền chính xác ngày sinh của trẻ khi đặt vé, lựa chọn đúng nhóm hành khách và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ trước khi làm thủ tục lên máy bay. Thêm vào đó, những hành khách có chuyến bay quá cảnh trong vòng 24 giờ cũng có thể không phải trả giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay, với điều kiện chặng đến và chặng đi từ Việt Nam phải được xuất trên cùng một mã vé hành khách và hành lý. Tuy nhiên, quy định ưu đãi đặc thù này sẽ không áp dụng với các hành trình nối chuyến từ nội địa sang quốc tế hoặc ngược lại.

Bên cạnh quyền lợi trực tiếp cho người dân, Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh những chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho các hãng bay, góp phần làm giảm áp lực tài chính và tạo tiền đề để giá vé trở nên cạnh tranh hơn. Đáng chú ý nhất là việc các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia thị trường sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% đối với dịch vụ cất cánh, hạ cánh và điều hành bay đi, đến trong suốt 36 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên. Tương tự, một số đường bay quốc tế thường lệ khi được khai thác trở lại sau ít nhất 12 tháng gián đoạn cũng có thể nhận được mức giảm 50% chi phí cho các dịch vụ liên quan theo điều kiện quy định.

Đặc biệt hơn, các chuyến bay hạ cánh tại những sân bay có đặc điểm địa lý, kinh tế đặc thù như Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh chỉ bằng 60% mức phí tương ứng tại nhóm sân bay còn lại. Những chính sách này không chỉ giúp các hãng hàng không duy trì và mở rộng tuyến bay ổn định mà còn tạo cơ hội để du khách dễ dàng tiếp cận những mức giá vé tốt hơn, bởi việc tiết kiệm chi phí dịch vụ hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành trợ giá cho hành khách. Dù vậy, giá vé thực trả vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm mua, nhu cầu đi lại, số lượng ghế trống, quy định hành lý và chiến lược của từng hãng.

Với người mua vé thông thường, điều quan trọng nhất cần lưu tâm chính là tổng số tiền hiển thị ở bước thanh toán cuối cùng thay vì chỉ bị thu hút bởi mức giá quảng cáo ban đầu. Một tấm vé có mức giá cơ bản thấp nhưng khi cộng dồn hành lý ký gửi, phí chọn chỗ ngồi hay các dịch vụ mua kèm hoàn toàn có thể không còn giữ được lợi thế tiết kiệm. Hành khách nên chủ động theo dõi các chương trình khuyến mại trên những kênh truyền thông chính thức của hãng hàng không, bởi việc ban hành chính sách mới không đồng nghĩa với việc người mua vé thông thường sẽ tự động nhận được mã ưu đãi riêng để áp dụng giảm giá.

Để đảm bảo an toàn giao dịch, Cục Hàng không Việt Nam từng đưa ra khuyến cáo hành khách trong các đợt cao điểm nên ưu tiên mua vé thông qua website, ứng dụng di động, phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng, đồng thời luôn yêu cầu xuất hóa đơn hoặc phiếu thu nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân. Trong trường hợp thực hiện thanh toán qua đại lý trung gian, du khách cần cẩn trọng kiểm tra lại tình trạng xuất vé thông qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài của hãng bay. Thao tác xác nhận này giúp hạn chế tối đa rủi ro rơi vào tình huống khách hàng chỉ nhận được mã đặt chỗ tạm thời trong khi vé thực tế vẫn chưa hề được xuất thành công trên hệ thống.