Từ ngày 1/7, giáo viên có danh hiệu này sẽ nhận gần 31.625.000 đồng tiền thưởng

Điều 52 Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định giáo viên sẽ được nhận 31.625.000 đồng khi tính lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/7/2026 nếu đạt danh hiệu "Nhà giáo nhân dân".

Theo khoản 3 Điều 52 Nghị định 152/2025/NĐ-CP , cá nhân được tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu, Bằng khen, khung và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, giáo viên được nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” sẽ được nhận khoản tiền thưởng tương ứng 12,5 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở mới được nâng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, kể từ ngày 1/7/2026, giáo viên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” sẽ được nhận mức tiền thưởng là 31.625.000 đồng (tương đương 12,5 lần mức lương cơ sở mới).

Chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên

Bên cạnh chế độ tiền thưởng dành cho giáo viên được phong tặng danh hiệu cao quý, giáo viên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ mới. Cụ thể, chính sách hỗ trợ giáo viên từ ngày 1.1.2026 được nêu tại Khoản 1 Điều 24 Luật Nhà giáo 2025 quy định như sau:

- Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng;

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng;

- Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp;

- Phụ cấp lưu động đối với giáo viên làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái, dạy tăng cường, dạy liên trường, dạy ở các điểm trường;

- Chính sách hỗ trợ khác cho giáo viên theo quy định của pháp luật về viên chức, pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài chính sách trên, nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số; nhà giáo dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số; nhà giáo dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật được hưởng một số chính sách hỗ trợ trong các chính sách sau đây:

- Được thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc được bảo đảm chỗ ở tập thể khi đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;

- Được hỗ trợ thanh toán tiền tàu xe trong thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Chế độ phụ cấp, trợ cấp theo đối tượng.

(Theo Thư viện Pháp luật)