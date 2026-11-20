Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ nhận thông báo qua tin nhắn SMS Banking, áp dụng từ ngày 1/12/2026.

Theo đó, khách hàng có thể phải trả thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn phát sinh vượt quá 20 SMS trong tháng.

Cụ thể, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking, ACB áp dụng mức phí 20.000 đồng/tháng/thuê bao nếu số lượng tin nhắn nhận được không quá 20 SMS.

Trường hợp khách hàng nhận trên 20 SMS/tháng, mức phí phải trả là 20.000 đồng cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt ngưỡng. Như vậy, nếu nhận 30 SMS trong tháng, khách hàng sẽ phải trả tổng cộng 28.000 đồng.

ACB cho biết các mức phí trên đã bao gồm VAT. Những tin nhắn thuộc diện tính phí gồm SMS thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (Debit) của khách hàng cá nhân; SMS gửi mã OTP xác thực giao dịch, ngoại trừ OTP cho giao dịch thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế qua sàn thương mại điện tử (E-commerce).

Để tiếp tục nhận thông báo biến động số dư mà không mất phí SMS Banking, ACB khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng tính năng thông báo trên ứng dụng ACB ONE hoặc ACB ONE BIZ.

Theo đó, khách hàng cần thực hiện hai bước gồm hủy đăng ký nhận thông báo biến động số dư qua SMS và bật tính năng nhận thông báo biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng tương ứng.

Đối với khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực OTP qua SMS, ngân hàng cũng khuyến nghị chuyển sang phương thức ACB Safekey để tránh phát sinh phí tin nhắn. Khách hàng có thể xem hướng dẫn hủy SMS Banking, kích hoạt thông báo trên ứng dụng và đăng ký ACB Safekey tại website chính thức của ACB.