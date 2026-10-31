Từ ngày 1/11, tất cả hành khách có chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý thay đổi sau của Vietnam Airlines

Hành khách cần chú ý thông tin này để quá trình làm thủ tục lên tàu bay diễn ra thuận lợi.

Theo thông báo mới nhất của Vietnam Airlines, từ ngày 1/11/2026, hãng điều chỉnh vị trí khu vực làm thủ tục và soi chiếu an ninh ưu tiên tại Nhà ga nội địa T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, khu vực soi chiếu an ninh ưu tiên được chuyển từ cánh phải Nhà ga T3 vào khu vực soi chiếu trung tâm. Trong khi đó, các quầy làm thủ tục dành cho hành khách ưu tiên, hạng Thương gia và hạng Phổ thông đặc biệt cũng được chuyển từ quầy 91-97 sang quầy 59-66.

Ảnh minh hoạ

Việc sắp xếp lại nhằm giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển từ khu vực làm thủ tục đến khu vực kiểm tra an ninh trung tâm của nhà ga.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách lưu ý vị trí mới, theo dõi hệ thống biển chỉ dẫn tại sân bay và hướng dẫn của nhân viên để quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi.

Không chỉ tại Tân Sơn Nhất, trong những ngày cuối tháng 10, Vietnam Airlines cũng cập nhật vị trí một số quầy làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế tại tầng 3, Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, các quầy được sắp xếp lại theo từng nhóm hành khách và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Tại đảo D, các quầy D01-D05 phục vụ khách hạng Thương gia và hội viên Triệu Dặm (Million Miler); D06-D09 dành cho khách hàng ưu tiên (SkyPriority); D10-D11 phục vụ khách hạng Phổ thông đặc biệt.

Tại đảo C, các quầy C01-C04 dành cho khách đã làm thủ tục trực tuyến; C05 phục vụ khách cần hỗ trợ đặc biệt; C06 dành cho khách đi cùng gia đình; C07-C12 phục vụ khách hạng Phổ thông.

Đối với đảo B, toàn bộ quầy từ B01 đến B12 phục vụ khách hạng Phổ thông. Trong khi đó, tại đảo A, các quầy A01-A03 dành cho khách sử dụng dịch vụ tự gửi hành lý qua kiosk (Self Bag Drop).

Việc điều chỉnh nhằm tối ưu hóa luồng hành khách, giúp từng nhóm khách dễ dàng xác định khu vực phục vụ phù hợp trước chuyến bay quốc tế.

Trước đó, từ ngày 20/7/2026, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thử nghiệm hệ thống tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động cho các chuyến bay quốc tế tại Nhà ga T2.

Với hệ thống này, hành khách đủ điều kiện có thể tự thực hiện các bước làm thủ tục, in thẻ lên máy bay, in thẻ hành lý và gửi hành lý tại quầy tự động mà không cần thực hiện toàn bộ quy trình tại quầy truyền thống.

Hành khách có thể sử dụng kiosk để làm thủ tục từ 6 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành; thời gian tự gửi hành lý từ 3 tiếng đến 50 phút trước chuyến bay. Dịch vụ áp dụng với hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và không thuộc diện cần hỗ trợ đặc biệt.

Sau khi hoàn tất việc gửi hành lý, hành khách có thể di chuyển đến khu vực xuất cảnh và soi chiếu an ninh.

Việc liên tiếp điều chỉnh vị trí quầy làm thủ tục, đồng thời mở rộng các hình thức tự phục vụ cho thấy Vietnam Airlines đang từng bước sắp xếp lại quy trình phục vụ mặt đất, hướng tới rút ngắn thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm của hành khách tại sân bay.