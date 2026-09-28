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Từ ngày 1/10, ‘bom tấn’ trên nước hiếm hoi của Việt Nam dừng đón khách

Đinh Anh
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Đơn vị không đưa ra lý do dừng đón khách cũng như thời gian sẽ mở cửa trở lại.

Theo thông tin từ Sun World Hòn Thơm (Phú Quốc), từ ngày 1/10, đơn vị này sẽ tạm ngưng show diễn Awaken Sea - ‘bom tấn’ hành động cho đến khi có thông báo mới nhất.
- Ảnh 1.

Thông báo từ Sun World Hòn Thơm

Theo đó, Awaken Sea là show trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp jet ski, fly boards và jet surf do đội ngũ vận động viên quốc tế thực hiện. Show có thời lượng khoảng 15 phút, gồm 8 phân cảnh được thiết kế liền mạch, đưa cảm xúc khán giả đi từ hào hùng, hồi hộp đến lãng mạn và bùng nổ. Đây là show biểu diễn trên nước hiếm hoi tại Việt Nam có yếu tố thể thao - biểu diễn - nghệ thuật hòa quyện trong một tổng thể duy nhất.

Lấy cảm hứng từ những phân cảnh “đạp gió rẽ sóng” trong các bom tấn Hollywood như James Bond hay Mission Impossible, show Awaken Sea mang đến chuỗi màn trình diễn gay cấn với kỹ thuật xoay người ở độ cao hàng chục mét và những cú drift tung bọt nước trắng xóa do các vận động viên đẳng cấp thế giới thực hiện.

- Ảnh 2.

Các vận động viên trình diễn fly boards xoay 360°, backflip, waterfall backflip. Ảnh: Sun World

Awaken Sea thường diễn ra vào 17h hàng ngày tại khu vực Cầu Hôn, được thực hiện luân phiên bởi 24 vận động viên đạt nhiều kỷ lục thế giới trong bộ môn jetski và flyboard.

Không gian biểu diễn của Awaken Sea được đặt tại khu vực vịnh trước Cầu Hôn, cây cầu biểu tượng du lịch thế giới. Với thiết kế nghệ thuật độc đáo, đứng trên Cầu Hôn, du khách được trải nghiệm góc nhìn bao quát 360°, cảm nhận được toàn bộ sự kịch tính của từng pha “bay lượn”, lặn nước hay bo cua tốc độ của đội biểu diễn.

- Ảnh 3.

Awaken Sea thường diễn ra vào 17h hàng ngày tại khu vực Cầu Hôn. Ảnh: Sun World

Awaken Sea không chỉ là show trình diễn của những kỹ thuật ngoạn mục, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật cảm xúc thực thụ. Show sử dụng âm nhạc đỉnh cao với OneRepublic, Bruno Mars, Ed Sheeran, Icona Pop… phù hợp từng phân đoạn từ hào hùng, phấn khích đến lãng mạn. Nhạc được chỉnh theo chuẩn sân khấu ngoài trời, tạo cảm giác “đắm chìm” thực sự.

Phát hiện ngôi làng hơn 400 năm tuổi chỉ rộng 1 ha, có 14 căn nhà gần như được dựng hoàn toàn bằng đá núi
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