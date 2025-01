Từ nay, tỉnh phía Bắc giáp Trung Quốc, giàu top đầu Việt Nam chính thức có thành phố thứ 5

Công bố thành lập Thành phố Đông Triều, Quảng Ninh

Tối qua 1/1, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra trọng thể tại tỉnh Quảng Ninh. Tới dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc Đông Triều trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là sự kiện quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần giúp Quảng Ninh tiến gần hơn tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2050 sẽ trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế.

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết thành lập thành phố Đông Triều. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Đông Triều không chỉ là đích của hành trình phát triển mà còn là điểm khởi đầu cho một tầm cao mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, thành phố Đông Triều phát huy tinh thần sáng tạo, phấn đấu là đô thị kiểu mẫu, là cửa ngõ kết nối với các tỉnh phía Bắc.

Trong tiến trình phát triển, cần chú trọng triển khai các giải pháp phát triển đô thị bền vững, đặt trong mối quan hệ tổng thể với các địa phương trong vùng, góp phần xây dựng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, thành phố Đông Triều nêu cao quyết tâm chính trị, cụ thể hóa và triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm tạo xung lực mới đưa Quảng Ninh, Đông Triều phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên hướng tới giàu mạnh, hùng cường của đất nước.

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như diễu hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống...

Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Trước đó, ngày 28/9/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 395,95 km2 và quy mô dân số là 248.896 người của thị xã Đông Triều.

Sau khi thành lập, thành phố Đông Triều có 19 đơn vị hành chính cấp xã, có 13 phường gồm Bình Dương, Bình Khê, Đức Chính, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Thủy An, Tràng An, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Thọ; và 6 xã gồm An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Việt Dân.

Thành phố Đông Triều là điểm kết nối của vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Đông Triều là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử. Cách đây 184 năm, vào thời kỳ Minh Mạng, khu vực này đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi bắt đầu khai thác than ở núi Yên Lãng, Yên Thọ, khởi nguồn cho ngành công nghiệp than của Việt Nam và cũng là nơi ra đời của tầng lớp công nhân mỏ.

Chỉ sau gần một thập kỷ thành lập, thị xã Đông Triều đã trở thành điểm nhấn trong sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt hơn 14%.

Đông Triều - Thành phố hiện đại trong tương lai. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Từ năm 2020 tới nay, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án trên địa bàn lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 8.800 USD, thành phố không còn hộ nghèo, toàn bộ các thủ tục hành chính được xử lý trên hệ thống điện tử.

Trong những năm gần đây, Đông Triều đã có bước đổi mới mạnh mẽ. Thị xã đã không ngừng phát triển và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.

Là đô thị trẻ với tỷ lệ dân số thành thị chiếm 43%, tiềm năng phát triển nội tại của Đông Triều được đánh giá rất dồi dào. Đặc biệt, Đông Triều được xác định là vùng tổng hợp đa ngành với du lịch là trọng tâm, nằm trong vùng tập trung dân số đông nhất tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm hiện tại, Đông Triều đã đầu tư, hoàn thành một số tuyến giao thông mang tính kết nối vùng, như: Cầu Đông Mai và đường dẫn nối với QL18A kết nối xã Nguyễn Huệ (TX Đông Triều) với xã Văn Đức (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); cầu Triều và đường dẫn với QL18A kết nối TX Đông Triều với TX Kinh Môn (tỉnh Hải Dương)... Cùng với đó, hình thành nên nhiều tuyến giao thông nội vùng, tạo thành "mạng xương sống" liên kết từ trung tâm thị xã đến các phường, xã bằng những trục đường chính.

Cửa ngõ Đông Triều hiện nay. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Các thành tựu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, và sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, chính trị, đã đưa Đông Triều tiến gần hơn đến việc trở thành một đô thị văn minh và hiện đại.

Đông Triều, từng là chiến khu anh hùng, nay đã thành phố trẻ trung, là trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng tại cửa ngõ phía Tây của tỉnh, đồng thời là điểm kết nối của tam giác kinh tế phía Bắc giữa Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.