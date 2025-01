Sẽ xây cầu 19.000 tỷ đồng thay hầm vượt sông nối 2 tỉnh thành ở vùng giàu nhất Việt Nam, vì sao?

Đồng Nai chọn phương án xây cầu Cát Lái 19.000 tỷ đồng thay hầm

Vào cuối tháng 12 năm 2024, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với công ty tư vấn để bàn về tiến độ của Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Cầu Cát Lái, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Trong cuộc họp, công ty tư vấn đã đưa ra phân tích mặt ưu và nhược điểm của các giải pháp thi công. Theo đó, chi phí dự kiến cho việc xây dựng cầu là khoảng 19.000 tỷ đồng. Trong khi đó, việc xây hầm chìm dưới sông có chi phí lên tới 24.500 tỷ đồng và chi phí cho hầm khoan nằm ở mức hơn 33.000 tỷ đồng.

Phương án hầm chìm dưới sông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do phải đào sâu khoảng 3 mét so với mặt đất lòng sông và chiều dài khoảng 800 mét, gấp đôi hầm Thủ Thiêm ở TP.HCM.

Ảnh minh họa cầu Cát Lái tương lai bằng AI ChatGPT

Trong khi đó, phương án xây dựng hầm khoan đòi hỏi phải đào sâu hàng chục mét để đảm bảo an toàn, chỉ phù hợp cho các công trình hầm vượt sông dài hàng chục kilomet.

Ngoài ra, hầm vượt sông còn yêu cầu một khoản chi phí hàng năm lên tới 100 tỷ đồng cho công tác vận hành và bảo dưỡng, nhiều hơn so với chi phí bảo dưỡng cầu. Do đó, công ty tư vấn đã kết luận rằng việc xây dựng cầu Cát Lái sẽ tiết kiệm chi phí hơn và là phương án khả thi nhất so với việc làm hầm.

Sau khi nghe công ty tư vấn phân tích, tất cả các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai đã đồng thuận chọn phương án xây dựng cầu Cát Lái thay thế việc xây dựng hầm vượt sông.

Phương án làm hầm vượt sông đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương

Trong cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng thông tin thêm rằng Thủ tướng Chính phủ trước đó đã đồng ý với chủ trương xây dựng hầm vượt sông theo đề xuất của Đồng Nai.

Theo đó, vào ngày 3 tháng 12, trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, đã đề nghị Thủ tướng và các cơ quan trung ương xem xét việc xây hầm vượt sông thay cho cầu Cát Lái để bảo vệ cảnh quan hai bên sông và không ảnh hưởng đến hoạt động cảng Cát Lái. Thủ tướng đã chấp thuận đề xuất này.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, tỉnh nhận ra chi phí cho việc xây dựng và bảo dưỡng hầm là quá cao. Do đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã quyết định chọn phương án xây dựng cầu và điều chỉnh hướng tuyến để không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử.

Chi phí cho việc xây dựng và bảo dưỡng hầm vượt sông là rất cao. Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT

Về hướng tuyến đường dẫn ở phía Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để hoàn thiện hướng tuyến lên cầu Cát Lái, tránh ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo và không gây chồng lấn với quy hoạch khác. Sở cần phối hợp với các đơn vị tư vấn và TP.HCM để thống nhất phương án xây dựng cầu.

Tuy nhiên, giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM vẫn chưa thống nhất về thời gian xây dựng cầu Cát Lái. Đồng Nai muốn bắt đầu trước năm 2025, trong khi TP.HCM muốn chờ sau năm 2030.

Lý do TP.HCM đưa ra là sau năm 2030, đường Vành đai 3 và đường nối cảng Cát Lái - Phú Hữu, bao gồm cầu Nhơn Trạch, sẽ đi vào hoạt động, nên việc xây cầu Cát Lái sau năm 2030 sẽ phù hợp với kế hoạch di dời cảng biển tại TP.HCM.