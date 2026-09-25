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Từ nay, phạt đến 20 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Linh San
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Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/8/2026, Điều 14 quy định mức phạt đối với các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, cá nhân bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho thông tin tài khoản số của mình có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Các tài khoản thuộc phạm vi quy định gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Mức phạt từ 10-20 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi như sử dụng danh tính giả, giấy tờ, hồ sơ giả hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp, thiết lập, đăng ký các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài chính.

Đáng chú ý, cùng mức phạt này là hành vi sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính làm công cụ trung gian để giao dịch, nhận, chuyển tiền và thanh toán cho người thụ hưởng khác, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài ra, hành vi thuê, cho thuê, cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi hoặc hình thức khác để xác thực thông tin, định danh tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cũng bị phạt 10-20 triệu đồng.

Mức phạt này đồng thời áp dụng với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch, quy đổi trái phép ngoại tệ.

Ở mức cao hơn, hành vi sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định của pháp luật bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Trong khi đó, người sử dụng thông tin tài khoản số, tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản điện tử của tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền hoặc không được sự đồng ý của chủ tài khoản có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Mức phạt từ 70-100 triệu đồng được áp dụng với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi mở tài khoản số cho người trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Ngoài tiền phạt, Điều 14 còn quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện, tiền trong tài khoản số đối với hành vi quy định tại khoản 1. Một số trường hợp vi phạm có thể bị buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định.

Tags

tài khoản ngân hàng

ví điện tử

tài khoản chứng khoán

giao dịch tài chính

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