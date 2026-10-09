Từ nay, hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài được sử dụng miễn phí 1 dịch vụ mới

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào sử dụng hệ thống phòng tắm miễn phí tại nhà ga quốc tế T2.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa bổ sung một tiện ích mới phục vụ hành khách là hệ thống phòng tắm miễn phí tại khu vực cách ly của Nhà ga hành khách quốc tế T2. Đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện và thoải mái hơn cho hành khách trước mỗi chuyến bay.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống phòng tắm đã hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng tại nhà ga T2. Các phòng tắm được bố trí bên trong khu vực nhà vệ sinh ở hai cánh Đông và Tây, với phòng riêng dành cho nam và nữ.

Không gian được thiết kế theo dạng tắm đứng, có diện tích nhỏ gọn, bảo đảm sự riêng tư và sạch sẽ. Tiện ích này được kỳ vọng giúp hành khách vệ sinh cá nhân, làm mới tinh thần trước những chuyến bay dài, đặc biệt hữu ích với những người cần di chuyển liên tục hoặc có thời gian chờ nối chuyến.

Đáng chú ý, hành khách có thể sử dụng phòng tắm mà không mất phí. Tại khu vực hành lang và các luồng di chuyển của hành khách bên ngoài phòng tắm, hệ thống camera giám sát an ninh được bố trí và hoạt động 24/7.

Việc bổ sung phòng tắm miễn phí mang đến thêm lựa chọn tiện ích cho hành khách tại nhà ga quốc tế, bên cạnh các dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và sinh hoạt trước chuyến bay.

Không dừng lại ở nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng tắm tại Nhà ga hành khách quốc nội T1. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, tiện ích này dự kiến được đưa vào sử dụng tại các khu vực sảnh A, sảnh B và sảnh E.

Việc mở rộng hệ thống phòng tắm cho thấy định hướng cải thiện trải nghiệm hành khách tại cả hai nhà ga, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ trong quá trình làm thủ tục và chờ khởi hành.

Trong bối cảnh chất lượng dịch vụ tại sân bay ngày càng được chú trọng, những tiện ích thiết thực như phòng tắm miễn phí có thể góp phần nâng cao sự thuận tiện cho hành khách, nhất là với những người phải trải qua hành trình dài hoặc dành nhiều thời gian tại sân bay.

Hành khách có kế hoạch khởi hành từ Nội Bài có thể lưu ý vị trí phòng tắm tại khu vực cách ly nhà ga quốc tế T2 để chủ động sử dụng khi cần. Với kế hoạch tiếp tục triển khai tại nhà ga quốc nội T1 trong những tháng cuối năm 2026, hệ thống tiện ích này dự kiến sẽ phục vụ thêm nhiều nhóm hành khách trong thời gian tới.

Ảnh: Noibai International Airport

