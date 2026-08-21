Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ do tập đoàn Sun Group thực hiện

Đây là cơ hội để bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền trong hành trình khám phá Đà Nẵng.

Miễn phí xe bus đưa du khách từ Đà Nẵng lên Bà Nà

Theo thông tin từ Sun World (thuộc tập đoàn Sun Group), đơn vị này chính thức triển khai tuyến xe bus miễn phí đưa du khách từ Đà Nẵng lên Bà Nà trong thời gian từ ngày 8/8 đến hết 31/12/2026.

Xe bus miễn phí đi Bà Nà có 2 chuyến xuất phát mỗi sáng. Ảnh: Sun Group

Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Novotel Đà Nẵng, đi qua Công viên Biển Đông, điểm dừng đối diện bãi biển Mỹ Khê (cạnh DLG Hotel), điểm dừng đối diện Vegas Club và sảnh đón khách tại 99 Võ Nguyên Giáp, trước khi đến Sun World Ba Na Hills. Thời gian di chuyển mỗi chiều dự kiến khoảng 75-80 phút.

Chiều đi có hai chuyến khởi hành lúc 8h30 và 9h30; chiều về có hai chuyến cùng xuất phát lúc 15h00 tại khu du lịch. Đặc biệt, du khách không cần đặt chỗ trước, chỉ cần có mặt tại các điểm đón trước giờ xuất phát là có thể lên xe, hoàn toàn miễn phí.

Với tuyến xe bus mới, việc di chuyển từ trung tâm thành phố biển lên đỉnh núi mù sương giờ đây không còn là nỗi bận tâm của du khách, đặc biệt là các đoàn khách lẻ, gia đình hay nhóm bạn trẻ không chủ động được phương tiện cá nhân.

Quần thể du lịch được báo nước ngoài hết lời khen ngợi

Theo đó, Bà Nà Hills nằm ở phía Tây Đà Nẵng (cách trung tâm thành phố hơn 20km), trên dãy Trường Sơn. Toạ lạc ở độ cao khoảng 1.487m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm và được biết đến với hiện tượng thời tiết độc đáo: du khách có thể trải nghiệm cảm giác như đi qua 4 mùa chỉ trong một ngày.

Ảnh: Sun Group

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, hiện nay, Bà Nà Hills là một quần thể du lịch - giải trí quy mô lớn, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu do người Việt xây dựng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là Làng Pháp. Khu vực này tái hiện hình ảnh những ngôi làng cổ châu Âu với quảng trường, nhà thờ, đài phun nước, những con đường lát đá và các công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Nhiều du khách ví nơi đây như một góc châu Âu giữa núi rừng miền Trung.

Bên cạnh đó, Cầu Vàng – cây cầu dài 150m được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ – đã trở thành biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Công trình này từng xuất hiện trên nhiều tạp chí quốc tế và được trao danh hiệu "Cây cầu du lịch mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards. Thậm chí, nó đã được mang vào bộ phim nổi tiếng The Sandman.

Ảnh: Sun Group

Không chỉ có Cầu Vàng hay Làng Pháp, Bà Nà Hills còn thu hút du khách bởi hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới, các khu vườn hoa, hầm rượu, lễ hội theo mùa cùng tổ hợp vui chơi giải trí Fantasy Park.

Trong suốt nhiều năm qua, nơi đây được nhiều tạp chí và chuyên trang du lịch thế giới dành tặng những lời khen có cánh. Trong bài viết về điểm đến này, nữ nhà báo Ayşe Akalın của tờ Aviation Turkey đã mô tả Bà Nà Hills là "miền cổ tích giữa thực tại". Trong khi đó, tạp chí TravelMag của Bỉ nhận xét nơi đây giống như "một thế giới cổ tích giữa mây trời", nơi nét lãng mạn của kiến trúc Pháp hòa quyện với vẻ mềm mại của văn hóa Việt Nam.

Tạp chí TourMaG của Pháp cũng dành nhiều lời khen cho hành trình cáp treo lên đỉnh Bà Nà và ví trải nghiệm này như một cuộc chuyển dịch cảm xúc, đưa du khách từ nhịp sống thường nhật bước vào không gian siêu thực giữa mây núi.

Nhờ những trải nghiệm khác biệt, từ khí hậu bốn mùa trong ngày, cảnh quan trên độ cao gần 1.500m đến những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu, Bà Nà Hills hiện là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Đà Nẵng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm và liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.