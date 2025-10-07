Từ nay đến hết năm 2025, những người sinh năm sau đây sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đổi thẻ căn cước

Những mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước

Theo khoản 1, Điều 21 của Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam phải làm thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Tuy nhiên, người dân có thể thực hiện đổi trước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này và thẻ Căn cước vẫn sẽ có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Điều này giúp giảm tải thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật chính xác.

Cụ thể:

- Làm thẻ trước 12 tuổi: Thẻ có giá trị đến năm 14 tuổi.

- Làm từ 12 đến dưới 14 tuổi: Thẻ có giá trị đến 25 tuổi.

- Cấp đổi từ 23 đến dưới 25 tuổi: Thẻ có giá trị đến 40 tuổi.

- Cấp đổi từ 38 đến dưới 40 tuổi: Thẻ có giá trị đến 60 tuổi.

- Cấp đổi từ 58 tuổi trở lên: Thẻ có giá trị sử dụng vĩnh viễn, trừ khi hỏng, mất hoặc có thay đổi thông tin quan trọng.

Theo quy định trên, trong năm 2025, các công dân sinh năm 1965 (đủ 60 tuổi), 1966 (59 tuổi) và 1967 (58 tuổi) sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Đây được xem là quyền lợi đặc biệt dành cho nhóm người lớn tuổi, giúp họ không phải thực hiện thủ tục đổi thẻ về sau.

Trong năm 2025, các công dân sinh năm 1965 (đủ 60 tuổi), 1966 (59 tuổi) và 1967 (58 tuổi) sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng vĩnh viễn. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, những công dân sinh năm 2011 (đủ 14 tuổi), sinh năm 2000 (đủ 25 tuổi) và sinh năm 1985 (đủ 40 tuổi) cũng đến hạn phải cấp hoặc đổi thẻ căn cước theo luật mới. Người dân nên chủ động hoàn tất việc đổi thẻ trước ngày 31/12/2025 để tránh gián đoạn khi thực hiện các giao dịch hoặc thủ tục hành chính.

Nếu thẻ bị hư hỏng hoặc mất, công dân có thể yêu cầu cấp lại theo quy trình thông thường tại cơ quan công an, ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công.

Cách làm thẻ căn cước qua ứng dụng VNeID

Để thuận tiện hơn, người dân có thể đăng ký cấp đổi thẻ căn cước ngay trên ứng dụng VNeID. Trước tiên, cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất trên Google Play (Android) hoặc App Store (iOS) và tuyệt đối không tải ứng dụng từ nguồn ngoài hoặc file APK.

- Bước 1: Đến công an phường/xã bất kỳ để nâng cấp tài khoản VNeID lên mức 2.

- Bước 2: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng số căn cước và mật khẩu.

- Bước 3: Tại giao diện chính, chọn mục Thủ tục hành chính - Dịch vụ công Căn cước. Tại đây sẽ có ba lựa chọn: Cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi, cấp thẻ cho người từ 14 tuổi trở lên và cấp đổi thẻ căn cước.

- Bước 4: Với người cần đổi thẻ sắp hết hạn, chọn mục Cấp đổi thẻ căn cước. Sau đó, điền các thông tin như lý do cấp đổi, cấp thực hiện, nơi và cơ quan thực hiện, chọn ngày hẹn đến làm việc.

Trường hợp lịch hẹn ở nơi thường trú đã đầy, người dùng có thể chọn địa điểm tạm trú hoặc công an cấp thành phố. Khi đến ngày hẹn, chỉ cần mang giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục.

Việc triển khai dịch vụ công qua VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hỗ trợ công dân chủ động quản lý thông tin cá nhân, phù hợp với định hướng số hóa hành chính của Nhà nước trong giai đoạn 2025-2030.