HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ này đến hết 3/5, người dân ở Hà Nội đón tin vui: Tất cả đều được tặng miễn phí 1 thứ

Minh Ánh |

Người dân tới thăm di tích lịch sử này ở Hà nội đều có cơ hội nhận miễn phí món quà ý nghĩa này.

Từ nay đến hết ngày 3/5/2026, người dân và du khách đến Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (61 phố Quốc Tử Giám, Hà Nội) sẽ được tặng thư pháp miễn phí trong khuôn khổ chương trình do Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Chương trình diễn ra hàng ngày từ 9h đến 19h, mang đến cơ hội xin chữ thư pháp ý nghĩa đầu tháng mới, giao lưu cùng các thầy đồ, nghệ nhân thư pháp và cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong không gian sáng tạo. Toàn bộ thư pháp được tặng miễn phí như lời chúc tốt đẹp gửi tới công chúng trong dịp lễ đặc biệt này.

Người dân Hà Nội được tặng thư pháp miễn phí từ nay đến 3 / 5 / 2026 - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Hồ Văn, còn gọi là Hồ Giám, nằm đối diện khu nội tự của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Văn từ lâu được biết đến như một phần không thể tách rời của di tích quốc gia đặc biệt - nơi lưu giữ chiều sâu lịch sử và truyền thống hiếu học của Thăng Long xưa. Trên gò Kim Châu giữa hồ từng có Phán Thủy đường, nơi diễn ra các buổi bình văn, ngâm thơ, tạo nên dấu ấn văn hóa riêng cho khu vực này.

Người dân Hà Nội được tặng thư pháp miễn phí từ nay đến 3 / 5 / 2026 - Ảnh 2.

Hồ Văn là một phần của quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày nay, Hồ Văn không chỉ là không gian cảnh quan của di tích mà còn là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sáng tạo như triển lãm nghệ thuật, workshop trải nghiệm, xin chữ đầu năm, trưng bày tranh, trải nghiệm làng nghề truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian. Việc tổ chức tặng thư pháp miễn phí tại đây góp phần làm nổi bật không gian di sản, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tổng hợp

CSGT có thông báo quan trọng về việc thi bằng lái xe từ tháng 5: Tất cả người dân chú ý!
Tags

thư pháp miễn phí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại