CSGT có thông báo quan trọng về việc thi bằng lái xe từ tháng 5: Tất cả người dân chú ý!

Từ tháng 5/2026, học viên thi bằng lái phải xem video tình huống tai nạn

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết đơn vị đã hoàn tất việc xây dựng các video chuyên đề có thời lượng khoảng 15 phút. Khác với những bài học lý thuyết khô khan, bộ tư liệu này tập trung phản ánh trực quan những tình huống dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với cả xe máy và ô tô.

Nội dung video được xây dựng công phu, kết hợp giữa hình ảnh thực tế từ camera giám sát và công nghệ mô phỏng hiện đại. Các tình huống điển hình được tái hiện bao gồm:

Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Chuyển hướng sai quy định, không quan sát.

Các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu tại các điểm giao cắt.

Việc tiếp cận với những hình ảnh thực tế về hậu quả của tai nạn giao thông được kỳ vọng sẽ giúp học viên nhận diện rõ các hành vi nguy hiểm, từ đó hình thành bản năng bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho bản thân cũng như cộng đồng.

Theo quy định mới, việc xem nội dung video này là một bước bắt buộc trong quy trình thi. Đáng chú ý, một số tình huống trong bộ tư liệu sẽ được tích hợp trực tiếp vào bài thi mô phỏng để đánh giá khả năng phản xạ và xử lý tình huống thực tế của thí sinh.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: "Việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo, sát hạch lái xe hiện nay. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện mà quan trọng hơn là chú trọng vào ý thức và trách nhiệm đạo đức của người lái xe khi tham gia giao thông".

Quy định mới này được giới chuyên gia đánh giá là bước đi cần thiết để "số hóa" và hiện thực hóa công tác sát hạch. Thay vì chỉ học mẹo để vượt qua các câu hỏi lý thuyết, học viên buộc phải quan sát, phân tích và cảm nhận được sự khốc liệt của các vụ va chạm giao thông.

Khi ý thức được xây dựng vững chắc ngay từ khâu đào tạo, mỗi tài xế khi nhận bằng sẽ là một người tham gia giao thông văn minh, góp phần giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc do lỗi chủ quan gây ra.

Siết chặt sát hạch lái xe, chủ động ngăn chặn gian lận từ thiết bị điện tử

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác tổ chức sát hạch, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị điện tử trái quy định.

Theo đó, tại các kỳ sát hạch lái xe ô tô và mô tô, sát hạch viên sử dụng máy chuyên dụng để rà quét, dò tìm các thiết bị điện tử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp gian lận trong quá trình thi lý thuyết. Việc ứng dụng thiết bị kỹ thuật góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của kỳ sát hạch, bảo đảm kết quả phản ánh đúng năng lực thực tế của thí sinh.

Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại phòng thi, khu vực thi thực hành và các khu vực liên quan được tăng cường; quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định. Các hội đồng sát hạch quán triệt cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình, quy chế, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các thí sinh tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trái quy định trong quá trình thi như tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin, điện thoại di động hoặc các thiết bị gian lận khác.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy chế sát hạch, đồng thời hủy kết quả thi theo quy định.

Việc siết chặt công tác sát hạch góp phần nâng cao chất lượng cấp giấy phép lái xe, bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng, qua đó phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.