Lỗi vi phạm giao thông thường gặp nào sắp tới có thể bị CSGT phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng?

Bộ Công an đang đưa ra lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Điểm đáng chú ý là phương án nâng mức tiền phạt trực tiếp mà chiến sĩ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ có thể áp dụng, từ 500.000 đồng hiện nay lên tối đa 7,5 triệu đồng.

Nếu quy định này được chấp thuận, lực lượng CSGT sẽ có thêm thẩm quyền xử lý ngay tại chỗ đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông phổ biến, thay vì giới hạn ở mức 500.000 đồng.

Nhiều lỗi của xe máy có thể xử phạt trực tiếp

Người điều khiển xe máy có thể bị xử phạt tại chỗ với một số hành vi vi phạm thường gặp nếu đề xuất nâng mức phạt tiền trực tiếp của chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ được thông qua.

Trong nhóm lỗi có mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng là các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy xe trên vỉa hè không đúng trường hợp được phép, hoặc sử dụng biển số không đúng quy định. Những lỗi này vốn xuất hiện khá phổ biến trên thực tế và được đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, một số hành vi khác cũng nằm trong diện có thể xử lý trực tiếp như điều khiển xe dàn hàng ngang từ ba xe trở lên, kéo theo xe khác hoặc vật khác, chở quá số người quy định, hay dừng, đỗ xe trên cầu. Mức xử phạt với nhóm hành vi này được đề xuất ở khoảng 600.000 đến 800.000 đồng.

Đáng chú ý, các hành vi như vừa lái xe vừa dùng ô, sử dụng điện thoại cầm tay hoặc thiết bị điện tử khác, hay dùng thiết bị âm thanh không được phép cũng có thể bị phạt trực tiếp với mức từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nhiều lỗi ô tô cũng có thể xử phạt tại chỗ

Các hành vi vi phạm giao thông của ô tô có thể xử phạt tại chỗ nếu đề xuất được thông qua gồm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi xe đang di chuyển; chuyển hướng nhưng không nhường người đi bộ hoặc xe lăn tại nơi có vạch sang đường; mở cửa xe hoặc để cửa xe mở gây mất an toàn; không giảm tốc độ hoặc không dừng lại nhường đường khi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính; hoặc không nhường xe đi trên đường ưu tiên tại nơi giao nhau.

Với các lỗi trên, mức phạt là từ 4 đến 6 triệu đồng. Nếu quy định mới được thông qua, đây sẽ là nhóm vi phạm mà CSGT có thể xử lý ngay thay vì để người vi phạm thực hiện thêm các thủ tục nộp phạt sau đó.

Giảm thủ tục cho người vi phạm, tăng tính kịp thời trong xử lý

Nêu quan điểm về đề xuất mới, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ CSGT Hà Nội, cho biết trên báo Tiền Phong rằng mức xử phạt trực tiếp tối đa 500.000 đồng như hiện nay đã không còn phù hợp với thực tế.

Theo ông, nếu mức phạt tại chỗ được nâng lên 7,5 triệu đồng, việc xử lý vi phạm sẽ thuận tiện hơn cho cả cơ quan chức năng lẫn người dân. Người vi phạm có thể hoàn tất nghĩa vụ ngay, không phải mất thêm thời gian đi nộp phạt hoặc bị tạm giữ giấy tờ phương tiện trong nhiều trường hợp.

Tuy nhiên, với các hành vi đặc thù như vi phạm nồng độ cồn, việc tạm giữ phương tiện vẫn là biện pháp bắt buộc theo quy định, nên không thuộc nhóm có thể xử lý đơn giản chỉ bằng nộp phạt tại chỗ.

Theo Cục CSGT, hiện một số trang mạng xã hội đưa thông tin chưa chính xác, gây hiểu không đúng về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 đang được Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân.

Cục CSGT khẳng định, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm.