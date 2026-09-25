Từ nay đến hết 28/9, toàn bộ người dân được miễn phí 1 dịch vụ

Dịch vụ này cụ thể là gì? Cách để được hưởng miễn phí như thế nào?

Từ nay đến hết ngày 28/9, người dân và du khách có mặt tại Hà Nội có cơ hội xem hàng loạt tác phẩm điện ảnh Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Chương trình phục vụ công chúng, không đặt ra điều kiện về nơi cư trú hay quê quán, tuy nhiên số ghế tại mỗi suất có hạn và người muốn tham dự cần lưu ý quy trình đăng ký, nhận vé.

Xem phim tại rạp hoàn toàn miễn phí đến hết ngày 28/9

Tối 23/9, Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long" chính thức khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28/9/2026, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim giới thiệu đến khán giả tổng cộng 21 tác phẩm, gồm 15 phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình chọn lọc cùng 6 phim ngắn được trao giải cao tại Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay".

Tuần phim vừa được khai mạc vào tối qua - 23/9 (Ảnh UBND TP. Hà Nội)

Điểm đáng chú ý là các suất chiếu trong khuôn khổ chương trình được phục vụ miễn phí cho khán giả. Điều này đồng nghĩa người dân từ các tỉnh, thành khác hoặc du khách đang có mặt tại Hà Nội cũng có thể đăng ký tham dự, không chỉ riêng người có hộ khẩu hay cư trú tại Thủ đô.

Theo VTV, Ban tổ chức bố trí tổng cộng 17 suất chiếu, trong đó 10 suất tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 7 suất tại Rạp Ngọc Khánh. Lịch được sắp xếp để các ngày trong tuần chủ yếu có suất tối, thuận tiện hơn cho học sinh, sinh viên và người đi làm; cuối tuần dành nhiều khung giờ ban ngày cho thiếu nhi và các gia đình.

Danh mục phim cũng tương đối đa dạng. Bốn phim truyện gồm Truyện cổ tích cho tuổi 17, Học trò thủy thần, Chiếc chìa khóa vàng và Mùi cỏ cháy. Bên cạnh đó là bốn tập phim tài liệu về Thái Tổ Lý Công Uẩn cùng bảy phim hoạt hình như Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành, Hào khí Thăng Long, Người thầy của muôn đời, Sự tích Đền Bạch Mã, Sự tích Đền Voi Phục và Truyền thuyết gươm thần.

Vì vậy, người lớn có thể lựa chọn những tác phẩm lịch sử, chiến tranh hoặc phim truyện; trong khi gia đình có trẻ nhỏ có thể ưu tiên các suất hoạt hình ban ngày vào cuối tuần.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là một trong những điểm chiếu phim miễn phí trong tuần phim (Ảnh TT Chiếu phim Quốc gia)

Từ nay đến 28/9, người dân nên chọn phim nào?

Trong lịch còn lại, ngày 25/9 có suất lúc 20h với phim tài liệu Thái Tổ Lý Công Uẩn - Chứng nhân quyền lực và phim truyện Học trò thủy thần.

Ngày 26/9 là một trong những ngày có lịch dày nhất với 3 suất. Buổi sáng có Thái Tổ Lý Công Uẩn - Bản hùng ca bất tuyệt và Chiếc chìa khóa vàng. Đến 15h, khán giả có thể xem Thái Tổ Lý Công Uẩn - Nam Quốc Sơn Hà cùng phim Mùi cỏ cháy. Suất 20h gồm Truyền thuyết gươm thần và Truyện cổ tích cho tuổi 17.

Ngày 27/9 đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Suất 10h gồm Sự tích Đền Bạch Mã và Hào khí Thăng Long. Suất 15h gồm ba phim hoạt hình Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành và Người thầy của muôn đời. Tối cùng ngày, Mùi cỏ cháy tiếp tục được trình chiếu.

Tối 28/9, Tuần phim khép lại với chương trình bế mạc, các phim ngắn giành giải cao của Cuộc thi "Hiền tài hôm nay" và phim truyện Chiếc chìa khóa vàng. Một số suất còn có hoạt động giao lưu trực tiếp với đạo diễn, biên kịch, diễn viên hoặc đại diện đoàn phim.

Muốn xem miễn phí, người dân cần đặc biệt lưu ý điều này

Miễn phí không có nghĩa khán giả chỉ cần đến rạp là chắc chắn được vào xem. Do sức chứa mỗi phòng có hạn, việc đăng ký và nhận vé cần được thực hiện theo quy trình của Ban tổ chức.

Theo thông tin hướng dẫn đăng ký được công bố, đối với các suất tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, mỗi lượt điền biểu mẫu chỉ được lựa chọn một suất chiếu và đăng ký tối đa 2 vé. Nếu muốn xem thêm một suất khác, khán giả cần thực hiện lượt đăng ký mới.

Sau khi điền biểu mẫu, thông tin được Ban tổ chức xử lý dựa trên số lượng chỗ của từng suất. Người đăng ký thành công sẽ nhận được email xác nhận.

Đây cũng là điểm dễ gây nhầm lẫn: đăng ký trực tuyến chưa phải là đã cầm vé vào rạp.

Ảnh UBND TP.Hà Nội

Khán giả có xác nhận vẫn phải đến quầy để nhận vé giấy. Quầy vé được mở từ 60 phút trước giờ chiếu, trong khi người đăng ký trực tuyến cần nhận vé chậm nhất 15 phút trước khi phim bắt đầu. Sau mốc này, vé chưa được nhận có thể được chuyển cho người khác.

Chẳng hạn, với một suất phim bắt đầu lúc 20h, người xem nên chủ động có mặt từ khoảng 19h-19h30 để nhận vé, kiểm tra phòng chiếu và ổn định chỗ ngồi, thay vì đến sát giờ.

Một lưu ý khác là lịch công bố còn suất chiếu không đồng nghĩa suất đó chắc chắn vẫn còn chỗ đăng ký. Khi lượng người đăng ký đạt sức chứa, suất tương ứng có thể ngừng nhận thêm khán giả. Vì vậy, trước khi di chuyển đến rạp, người dân và du khách nên kiểm tra biểu mẫu đăng ký cũng như các thông báo mới nhất của Ban tổ chức.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim được tổ chức với mục tiêu đưa những câu chuyện về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh cơ hội xem phim miễn phí, người tham dự còn có thể gặp gỡ các nhà làm phim và tìm hiểu những câu chuyện phía sau tác phẩm.