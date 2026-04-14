Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Khả Văn |

Thực hiện đúng quy định về bảo mật hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, các "ông lớn" như Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV đã chính thức đóng băng mọi giao dịch rút tiền và chuyển khoản đối với những tài khoản cá nhân đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân.

Theo quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026 toàn bộ tài khoản ngân hàng của công dân Việt Nam đăng ký bằng hộ chiếu đã bị tạm ngừng các tính năng thanh toán trực tuyến trên mọi nền tảng. Nguyên nhân cốt lõi là do hộ chiếu hiện hành chưa đáp ứng được chuẩn kỹ thuật để hệ thống ngân hàng có thể đối chiếu dữ liệu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, loại giấy tờ này không còn đủ điều kiện pháp lý để xác thực cho các giao dịch tài chính nội địa.

Ngừng giao dịch ngân hàng 2026 với hộ chiếu: Quy định mới Từ Vietcombank , VietinBank , Agribank - Ảnh 1.

Từ năm 2026, các ngân hàng ngừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu.

Theo hành lang pháp lý mới nhất, các lệnh chuyển tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được cấp phép xử lý khi thông tin khuôn mặt, vân tay của người thực hiện khớp hoàn toàn với dữ liệu gốc do Bộ Công an cấp. Công tác đối chiếu khắt khe này bắt buộc phải thông qua nền tảng thẻ Căn cước công dân gắn chip, thẻ Căn cước mới hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID. Việc siết chặt toàn diện quy trình xác thực được xem là hàng rào kỹ thuật trọng yếu, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho tài sản của người dân trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Không chỉ riêng nhóm khách hàng cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp cũng đã bị siết chặt giao dịch từ giữa năm 2025 nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn tất việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Để khôi phục nhanh chóng các tính năng giao dịch và đảm bảo luồng tiền không bị gián đoạn, những công dân đang sử dụng hộ chiếu để mở tài khoản cần khẩn trương mang thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ Căn cước đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng để tiến hành cập nhật lại hệ thống định danh.

Cho đến hiện tại, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank... đều đã áp dụng quy định này.

Sau 13 năm dùng iPhone, tôi quyết định chuyển hẳn sang Android vì chợt nhận ra “sao mình phải khổ như vậy”?
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
