Từ năm 2026, quy trình đăng kiểm ô tô có 2 thay đổi lớn người dân cần biết

Bắt đầu từ năm 2026, quy trình đăng kiểm ô tô tại Việt Nam được sửa đổi với hai thay đổi quan trọng nhằm tăng tiện ích và rút ngắn thời gian cho chủ xe. Theo Thông tư 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cơ quan chức năng cho phép người dân sử dụng giấy tờ đăng ký xe điện tử trên tài khoản VNeID thay thế bản giấy khi thực hiện kiểm định. Điều này tận dụng kết nối dữ liệu giữa cơ quan đăng ký và trung tâm đăng kiểm, giảm rủi ro thất lạc hay hư hỏng hồ sơ truyền thống.

Từ 2026, thủ tục đăng kiểm ô tô cho phép sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Một thay đổi nổi bật khác là việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ kiểm định, từ quy trình trước đây kéo dài cả ngày, nay chỉ còn tối đa 4 giờ làm việc cho hầu hết các loại phương tiện, kể cả khi cấp lại giấy chứng nhận do sai sót hay hư hỏng.

Quy định mới được đánh giá sẽ mang lại thuận tiện đáng kể cho người dân và doanh nghiệp vận tải trong thủ tục đăng kiểm, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong quản lý giao thông.

VinFast bắt tay hãng AI Israel phát triển công nghệ tự lái

VinFast, hãng xe điện thuộc Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa công bố hợp tác chiến lược với Autobrains, công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Israel, nhằm phát triển công nghệ tự lái L2++ và hệ thống “Robo-Car” cho các mẫu xe tương lai.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao L2++ trên các dòng xe VinFast, với giai đoạn thí điểm đang diễn ra trên VF 8 và VF 9. Hệ thống “Robo-Car” được thiết kế dựa trên kiến trúc AI sử dụng bảy camera tiêu chuẩn và bộ xử lý hiệu năng cao, thay thế dần các công nghệ đắt đỏ như LiDAR, radar hay bản đồ HD, giúp giảm chi phí triển khai mà vẫn đảm bảo khả năng nhận diện và xử lý tình huống giao thông.

VinFast và Autobrains đang tiến hành thử nghiệm công nghệ này tại một số khu vực có kiểm soát ở Hà Nội, với kế hoạch mở rộng sang các thành phố lớn và thị trường quốc tế trong tương lai gần. Động thái hợp tác được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm phổ cập công nghệ tự lái giá hợp lý, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của VinFast trong ngành ô tô điện toàn cầu.

Vespa 946 Horse sắp về Việt Nam, thiết kế đặc biệt mừng năm Ngọ

Vespa xác nhận sẽ đưa phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse 2026 về thị trường Việt Nam, dự kiến bắt đầu phân phối từ đầu tháng 2/2026 thông qua các đại lý ủy quyền. Đây là mẫu xe thuộc dòng Vespa 946 được thiết kế đặc biệt để chào mừng năm Bính Ngọ theo chu kỳ 12 con giáp, với hình tượng con ngựa làm chủ đề chính.

Xe nổi bật với tông màu nâu trầm kết hợp vật liệu cao cấp cùng các chi tiết mạ vàng lấy cảm hứng từ hình ảnh móng ngựa. Yên xe, tay lái và gương chiếu hậu bọc da thủ công đồng bộ, đi kèm phụ kiện riêng như túi da và kính chắn gió nhôm, cùng mũ bảo hiểm đặc trưng bán kèm phiên bản giới hạn.

Hiện Vespa chưa công bố số lượng phân bổ cho thị trường Việt Nam và mức giá chính thức, nhưng dựa trên các phiên bản 946 giới hạn trước đây, giá về Việt Nam được dự đoán có thể rơi vào gần nửa tỷ đồng. Mẫu xe này nhắm tới khách hàng sưu tầm và người chơi Vespa hơn là mục đích sử dụng đại trà.

