Từ mái vòm thép lớn nhất hành tinh, sân vận động World Cup đến bảo tàng 700 triệu USD, Chủ tịch Đại Dũng nói: Muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi từ bên trong bạn

CTCP Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) đang thực hiện một dự án mang tầm quốc tế tại Riyadh (Saudi Arabia): Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD, công trình biểu tượng gắn liền với Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia.



Ở dự án này, Đại Dũng đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với tổng giá trị gói thầu 52 triệu USD, khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình có mái vòm uốn cong tích hợp năng lượng sạch, tạo nên không gian rộng lớn và thể hiện rõ dấu ấn thương hiệu Việt tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Đại Dũng vốn không phải cái tên xa lạ trong giới thầu xây dựng, khi đã để lại dấu ấn tại nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế. Doanh nghiệp này chính là nhà thầu kết cấu thép cho một số sân vận động phục vụ World Cup 2022 tại Qatar.

Sân vận động Lusail do Đại Dũng làm nhà thầu là nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết World Cup 2022.

Không chỉ vậy, Đại Dũng còn ghi dấu với công trình triển lãm hình con rùa sở hữu mái vòm thép lớn nhất hành tinh nặng 24.000 tấn, một kỷ lục thể hiện sự táo bạo và khả năng chinh phục những thử thách kỹ thuật hàng đầu thế giới.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội.

Tập đoàn Đại Dũng cũng đã tham gia đáng kể vào sự phát triển hạ tầng và công nghiệp trong nước, chẳng hạn như các dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 - Sân bay Nội Bài, Tổ hợp Nhà máy Hòa Phát Dung Quất,...

Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ đảm nhận một khâu, Đại Dũng nắm trọn chuỗi giá trị: thiết kế - sản xuất - vận chuyển - lắp dựng. Sáu cụm nhà máy trên gần 100ha, công suất 300.000 tấn/năm, hơn 6.000 nhân sự - gần 1.000 kỹ sư - là nền tảng để công ty tự tin nhận các dự án siêu trọng toàn cầu.

Đại Dũng đã ghi dấu ấn tại hơn 60 quốc gia với hàng loạt công trình quy mô như: Tòa nhà Nihonbashi - công trình xanh biểu tượng của Tokyo, Fehmarnbelt Fixed Link - đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, Powerhouse Parramatta - công trình biểu tượng của Úc, Shiplift - hệ thống sàn nâng lớn nhất phục vụ quân đội Mỹ với công nghệ mới nhất,…



Triết lý của ông Trịnh Tiến Dũng – chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng Dũng là: "Muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi từ bên trong bạn". Đầu tư cho con người, công nghệ tự động hóa và quản trị số là chiến lược dài hạn.

Ông Dũng cho hay sứ mệnh của doanh nghiệp là “đưa Việt Nam ra thế giới” với những sản phẩm cơ khí, kết cấu chất lượng cao bằng tinh thần và sự sáng tạo của người Việt.﻿

Ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng.

Theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất, vào tháng 8/2024, Đại Dũng đã tăng vốn điều lệ từ 1.338,5 tỷ đồng lên 1.753 tỷ.﻿ Tại lễ ký kết với FPT hồi đầu năm 2025, Tập đoàn này nêu lên mục tiêu doanh thu tỷ USD đồng thời có kế hoạch chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) vào năm 2026.



Thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 29/3 cho biết, bước sang năm tài khóa 2024-2025, Đại Dũng Group tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số. Theo đó, doanh thu kế hoạch của năm tài khó 2024-2025 là 9.000 tỷ đồng (tăng 30%), sản lượng đạt 200.000 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ.﻿