Từ lý thuyết đến thực chiến: CT Group tặng ngay phòng lab chuyên sâu UAV, robot nông nghiệp cho trường ĐH

Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7 diễn ra tại Đại học Cần Thơ từ 19-20/11 quy tụ hơn 120 hiệu trưởng và lãnh đạo các trường Đại học tại ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tham gia. Đây là diễn đàn học thuật cấp cao và có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, tạo không gian đối ngoại mở, hướng đến giải quyết những thách thức chung của khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trong dịp này, hơn 120 Hiệu trưởng và các lãnh đạo từ các đại học, trường đại học trong khu vực ASEAN… đã có cơ hội đến tham quan và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến UAV & Robot Agritech Innovation Lab được đặt tại Khu phức hợp phòng thí nghiệm (RLC) của Đại học Cần Thơ. Đây chính là món quà được CT Group trao tặng đến Đại học Cần Thơ vào đúng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng học thuật và giới công nghệ. Lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện một phòng nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.

Đoàn tham gia Hội nghị tham quan UAV & Robot Agritech Innovation Lab.

Điểm độc đáo và ý nghĩa của UAV & Robot Agritech Innovation Lab là hệ thống sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển, thay vì mô phỏng lý thuyết hay trưng bày mô hình công nghệ nhập khẩu như các phòng lab truyền thống.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab đi vào hoạt động chính là sự cụ thể hóa cam kết đã ký kết trước đó giữa CT Group và Đại học Cần Thơ tại chương trình hội thảo khoa học “Bản sao số quốc gia – Đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, được tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Ở giai đoạn tiếp theo, CT UAV thành viên Tập đoàn CT Group) sẽ tiếp tục đầu tư các robot nông nghiệp để tích hợp với UAV trên cùng nền tảng bản sao số quốc gia NDT 15 (National Digital Twin 15) do chính Tập đoàn CT Group phát minh.



