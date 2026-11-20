Sau hơn 10 năm dạy thiện nguyện, Phan Gia Huy nhận ra lớp học truyền thống luôn có giới hạn. ARLTS ra đời nhằm lan tỏa tri thức và mở rộng cơ hội học tiếng Anh miễn phí tới số đông.

Phan Gia Huy không bắt đầu bằng một nền tảng học trực tuyến. Từ năm 2010, bên cạnh công việc toàn thời gian trong lĩnh vực tuyển dụng, anh dạy tiếng Anh thiện nguyện ở nhà thờ, nhà chùa, trại trẻ mồ côi, nhà sinh hoạt cộng đồng và các câu lạc bộ. Hành trình bền bỉ ấy đưa anh đến với hàng nghìn học viên khó khăn trên khắp mọi miền.

Càng gắn bó với bục giảng, anh càng thấy rõ giới hạn của lớp học truyền thống: Mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ, trong khi ngoài kia còn nhiều người muốn học mà không theo được lịch cố định vì công việc, khoảng cách hoặc chi phí. Điều khiến anh trăn trở nhất là còn nhiều hoàn cảnh cần được tiếp sức, trong khi sức một người chẳng thể giúp được tất cả.

Khoảng trống ấy chạm đúng nhu cầu của người học ngoại ngữ: Học viên vẫn cần luyện từ vựng, nghe, phát âm và giao tiếp, nhưng chi phí trung tâm, gia sư hay ứng dụng trả phí khiến nhiều người cân nhắc, nhất là ở tỉnh xa. Chính thực tế đó thôi thúc Huy xây dựng không gian mở để bất kỳ ai cũng tự học tiếng Anh mà không tốn phí.

ARLTS, viết tắt của Academic Resources for Language Learners and Teachers, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026, hướng tới người học trình độ A2 đến C1, tập trung luyện từ vựng, ngữ pháp, nghe và phát âm. Người dùng mở được trên điện thoại hoặc máy tính, không cần cài đặt ứng dụng và cũng không bắt buộc tạo tài khoản mới được học.

Trang trò chơi (Play Center) của ARLTS với các mini-game học từ vựng

Điều Huy kiên định giữ lại từ những lớp học thiện nguyện ngày trước là hai từ "Miễn phí". ARLTS không có gói trả phí hay rào cản nào khóa nội dung với người học lẫn giáo viên. Để duy trì nền tảng, Huy tự thiết kế, lập trình, biên soạn nội dung và vận hành từ những ngày đầu, còn đội ngũ giáo viên và học viên gắn bó cùng dự án thường xuyên góp ý để bài học ngày càng gần gũi, thiết thực hơn.

Ngay từ những tháng đầu vận hành, ARLTS đã thu hút đông đảo người học tìm đến trải nghiệm thực tế. Tính đến giữa tháng 11/2026, sau hơn 4 tháng ra mắt, nền tảng này đã ghi nhận hơn 8.000 người dùng với 500.000 lượt hoạt động học tập.

Phản hồi từ cộng đồng thể hiện rõ giá trị thực tiễn của công cụ này. Một gia sư gọi ARLTS là "công cụ hỗ trợ vững chắc" và quyết định đồng hành lâu dài vì sự nghiêm túc trong khâu biên soạn nội dung. Một học viên khác bộc bạch bản thân vốn yếu từ vựng nên các bài tập trên hệ thống đã giúp ích rất nhiều cho quá trình tự ôn luyện. Khi có người đề xuất phần nghe chép sẽ thuận tiện hơn nếu thao tác bằng bàn phím, Huy liền tích hợp tính năng phím tắt.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn lực tài chính tinh gọn để duy trì hệ thống. Toàn bộ chi phí vận hành từ thuê công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình, kiểm duyệt nội dung cho tới duy trì máy chủ lưu trữ web khoảng 650.000 đồng/tháng. Nguồn kinh phí do Huy và gia đình tự chi trả chứ không gọi vốn hay thu phí người dùng.

Màn hình trò chơi từ vựng của ARLTS

Mức kinh phí tối giản giúp dự án giữ vững cam kết miễn phí trong giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu dài hạn là phục vụ 1 triệu người dùng, Huy và các cộng sự sẽ phải giải quyết đồng thời bài toán mở rộng hạ tầng, đảm bảo chất lượng nội dung, xây dựng đội ngũ hỗ trợ cùng nguồn lực tài chính bền vững hơn.

Mục tiêu của Huy là đưa ARLTS tới ít nhất 1 triệu người dùng tại Việt Nam. Từ hơn 8.000 người ở giữa tháng 11 đến cột mốc 1 triệu vẫn là quãng đường rất dài, nhưng bước ngoặt nằm ở chỗ 1 giờ dạy của một cá nhân đã được chuyển hóa thành nguồn học liệu mở cho số đông cùng tiếp cận.

Người hưởng lợi không chỉ là học sinh. Sinh viên, người đi làm và những ai đang tự ôn luyện tiếng Anh đều có thể khai thác hệ thống, trong khi giáo viên cũng dễ dàng tạo lớp và theo dõi tiến độ học viên. Với gia đình phải đắn đo từng khoản tiền đóng học hay bạn trẻ ở vùng sâu vùng xa ít lựa chọn học tập, việc có thêm một không gian ôn luyện không tốn phí đã xóa bỏ đáng kể rào cản tài chính.

Dĩ nhiên, miễn phí không đồng nghĩa với việc xóa bỏ khoảng cách tiếp cận tri thức. Người học vẫn cần thiết bị thông minh, kết nối mạng ổn định cùng ý thức tự giác, bởi ARLTS không dành cho người mới bắt đầu từ con số 0 và cũng không thay thế hoàn toàn lớp học chính khóa.

Thư viện từ vựng - nơi người học lưu từ đã học, ôn bằng flashcards, tra phiên âm IPA

Hành trình của ARLTS cũng giao thoa với chủ đề "Hợp lực cộng đồng" của Human Act Prize 2026 và tinh thần khơi dậy hành động vì thế hệ trẻ của Human Act Now. Hợp lực không nhất thiết là bộ máy cồng kềnh với hàng chục nhân sự cùng xuất hiện: Huy đóng góp thời gian và chuyên môn, đội ngũ giáo viên và người học góp sức bằng những phản hồi chân thực. Mỗi người đảm nhận một mảnh ghép để tri thức chung vươn xa hơn giới hạn của một người.

Từ cách làm này, hành trình của ARLTS đáp ứng những tiêu chí cốt lõi của Human Act Prize 2026: cam kết, sáng tạo và khả năng nhân rộng tác động xã hội. Sự cam kết đã bồi đắp qua hơn 10 năm Huy lặng lẽ đứng lớp dạy tiếng Anh thiện nguyện, và khi nhận ra sức lực một người thầy khó chạm tới số đông, anh chọn kết hợp kinh nghiệm sư phạm với trí tuệ nhân tạo để biến những giờ giảng truyền thống thành không gian tự học mở hoàn toàn miễn phí.

Tính bền vững và khả năng lan tỏa thể hiện ở cách vận hành tinh gọn, chi phí tối giản nhưng tạo ra hiệu ứng hợp lực mạnh mẽ từ cộng đồng. Thay vì phụ thuộc vào các nguồn tài trợ lớn dễ đứt gãy, nền tảng duy trì nhờ sự chung tay của gia đình, sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và hàng chục lần nâng cấp theo góp ý từ người học, để tri thức được nhân rộng tới nhiều vùng miền.

Sau cùng, giá trị lớn nhất của ARLTS là thu hẹp khoảng cách tiếp cận ngoại ngữ: xóa bỏ rào cản học phí để trao thêm cơ hội rèn luyện cho những người thiếu điều kiện học tập, đồng thời khơi dậy tinh thần tự học và chứng minh bất kỳ cá nhân nào cũng có thể biến chuyên môn thành nguồn lực tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội.

Sắp tới, dự án kỳ vọng kết nối sâu rộng hơn với giáo viên và các trường học ở địa phương, đặc biệt những nơi học sinh còn thiếu điều kiện học bổ trợ, đồng thời đặt mục tiêu đưa nền tảng vươn sang thị trường Lào và Campuchia. Dù mới chỉ là dự định, kế hoạch ấy cho thấy tầm nhìn dài hạn của Phan Gia Huy trong việc kiến tạo một kho tàng tri thức có khả năng nhân rộng và chia sẻ bền vững.