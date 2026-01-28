HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ lời đề nghị của người mẹ, CSGT kịp giúp bé trai 2 tuổi

Anh Vũ |

Giữa dòng xe đông đúc, một người mẹ đã ôm con trai đến CSGT nhờ giúp đỡ.

Ngày 28-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa hỗ trợ bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu.

Từ lời đề nghị của người mẹ, CSGT kịp giúp bé trai 2 tuổi - Ảnh 1.

Người mẹ ôm con để nhờ cấp cứu.

Theo cảnh sát, lúc 18 giờ 30 tối 26-1, trong lúc điều tiết, phân luồng tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, Đại úy Cao Hoài Sang (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất) nhận được đề nghị người từ một người mẹ hỗ trợ bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật, có dấu hiệu khó thở, đến bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Cao Hoài Sang nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy, sử dụng mô tô đặc chủng chở 2 mẹ con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bác sĩ sau đó đã gắp dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho cháu bé. Hiện sức khoẻ bé trai đã ổn định.

Mẹ bé trai sau đó đã gửi lời cảm ơn đến Đại úy Sang và Đội CSGT Tân Sơn Nhất, bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT.

"Bạn chó vàng" được đánh giá 5 sao trên Google Maps: Chủ nhân bất ngờ với phản ứng của du khách
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại