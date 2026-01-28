"Bạn chó vàng" được đánh giá 5 sao trên Google Maps: Chủ nhân bất ngờ với phản ứng của du khách

Những ngày gần đây, câu chuyện về một chú chó vàng chuyên “dẫn đường” cho du khách tại khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk; trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Điều đặc biệt hơn khi "bạn chó vàng" này nhận được nhiều lượt đánh giá đầy tích cực từ phía các du khách trên Google Maps.

Tính đến ngày 25/1/2026, “bạn chó vàng” đã nhận được hơn 900 lượt đánh giá 5 sao trên Google Maps, con số vẫn tiếp tục tăng. Trong phần nhận xét, nhiều người bày tỏ sự yêu mến, chia sẻ kỷ niệm gặp gỡ và hẹn sẽ mang theo thức ăn trong lần quay lại như một cách gửi lời cảm ơn đến “người hướng dẫn viên” bốn chân thầm lặng giữa thiên nhiên Mũi Điện.

"Bạn chó vàng" nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực từ phía du khách trên Google Maps. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện về "Bạn chó vàng" bỗng nhận sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội xuất phát từ bài chia sẻ của anh Quỳnh Ngô - một hướng dẫn viên du lịch đến từ TP Cần Thơ, sau chuyến tham quan cùng nhóm bạn tại khu vực này.

Theo anh Quỳnh Ngô, trong lúc cả nhóm đang tìm lối xuống Bãi Môn, một chú chó vàng bất ngờ xuất hiện và đi trước cả đoàn. “Chú chó dẫn đường rất chủ động. Mỗi lần tụi mình dừng lại chụp ảnh thì nó cũng dừng theo để chờ”, anh Quỳnh Ngô kể. Sau khi đưa cả nhóm xuống bãi biển và chỉ đường trở lại khu vực gửi xe, chú chó lặng lẽ rời đi

Không chỉ dẫn đường, chú chó vàng còn giúp đoàn khách tránh được nguy hiểm. Trong lúc di chuyển, con chó bất ngờ dừng lại khá lâu bên lề đường. Khi một thành viên trong nhóm tiến lại gần kiểm tra, họ phát hiện một con rắn đang ẩn nấp và vì thế cả nhóm đã tránh được mối nguy hiểm.

"Bạn chó vàng" trở thành một phần kỷ niệm của nhiều du khách. (Ảnh minh hoạ)

Báo PLO đã dẫn chia sẻ của anh Nguyễn Hải Tú, một du khách từ TP Huế, cho biết anh rất bất ngờ khi gặp “Bạn chó vàng” ở Mũi Điện. Theo anh Tú, “Bạn chó vàng" chờ sẵn vẫy đuôi chào mừng anh và ra hiệu để dẫn khách đi theo con đường có bậc thang đá an toàn hướng lên Mũi Điện.

“Tôi thực sự bất ngờ trước sự thông minh của “Bạn chó vàng”. Tiếc là hôm đi du lịch, tôi không mang theo xúc xích hoặc thức ăn mặn nào khác để tặng cho hướng dẫn viên đặc biệt này”, anh Tú chia sẻ trên PLO.

Được biết, "bạn chó vàng" này được gia đình ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân) nuôi từ năm 2016, để giữ nhà tạm ở dưới chân núi.

“Bạn chó vàng từng sinh nhiều lứa con nhưng hiện đã lớn tuổi nên không sinh nở nữa. Có thời điểm, nó xảy ra xung đột với chó khác trong nhà nên nó bỏ đi và hiện quanh quẩn ở khu vực Mũi Điện", ông Phong chia sẻ trên PLO.

Theo ông Phong, Bạn chó Vàng đã lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn. Mỗi ngày, ông đều mang đồ ăn, nước uống lên Mũi Điện cho thú cưng của mình. Trước đây, nó thường theo ông lên xuống Mũi Điện nên thuộc lòng đường. Ông không bất ngờ khi thú cưng của ông biết dẫn khách lên xuống Mũi Điện, nhưng ông tỏ ra bất ngờ khi vật nuôi của mình nhận được nhiều tình yêu đến như vậy.