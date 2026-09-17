Tư lệnh Brody: Thiếu tướng Nga Grunis đã bị binh sĩ SBS tấn công

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine (SBS) đã giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thiếu tướng Anton Grunis.

"Thiếu tướng Anton Grunis - người mà trước đó được thông báo đã qua đời mà không có lời giải thích, đã bị các chiến binh thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái tấn công tại vùng Donetsk bị chiếm đóng", đây là lời phát biểu của Tư lệnh SBS - ông Robert Brody.

Theo tiết lộ, chiến dịch được thực hiện bởi Lữ đoàn độc lập 427, khi sử dụng hệ thống máy bay không người lái Rarog vào đêm 12/9/2026.

Nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) Dominik đã xác định vị trí cuộc tấn công tại làng Horlivka và công bố tọa độ: 48.306265, 38.203961.4

Ngoài ra vị Tư lệnh SBS đã công bố một đoạn video cho thấy cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tòa nhà trong đêm.

Tuy nhiên, không thể xác định được Thiếu tướng Grunis đang ở trong tòa nhà nào từ chính đoạn phim đó.

Ông Brody gọi Tướng Grunis là lãnh đạo quân sự Nga thứ 7 ở cấp lữ đoàn, sư đoàn hoặc chỉ huy quân đoàn, được xác nhận đã bị các đơn vị thuộc SBS tiêu diệt.





Trước đó, kênh Telegram của Nga "Suvorovskoe Bratstvo" đã đưa tin về cái chết của Thiếu tướng Grunis, nhưng không nêu rõ nguyên nhân, ngày tháng hay địa điểm tử vong. Khi xảy ra vụ việc, vị tướng này chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 của Liên bang Nga.

Đơn vị nói trên được thành lập năm 2014 trên cơ sở các nhóm vũ trang của cái gọi là Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR), đặc biệt là đơn vị Prizrak. Sau khi được sáp nhập vào Quân đội Nga, lữ đoàn này trở thành một phần của Quân đoàn 2, và sau đó là Quân đoàn hỗn hợp cận vệ số 3, thuộc Quân khu phía Nam của Liên bang Nga.

Các đơn vị cấu thành lữ đoàn đã chiến đấu ở vùng Lugansk gần Toshkivka và Hirske. Sau đó họ được điều động đến vùng Donetsk để tham gia các chiến dịch tấn công gần Chasov Yar và trên đường tiến đến Kostyantynivka.



