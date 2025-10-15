HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tủ lạnh nên đặt trong phòng khách hay trong bếp? Dùng đã lâu nhưng vẫn nhiều người làm sai

Thu Phương |

Nhà bạn đang đặt tủ lạnh ở vị trí nào?

Tưởng chừng đơn giản nhưng vị trí đặt tủ lạnh lại ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, khả năng làm lạnh và cả hóa đơn điện hàng tháng. Bạn có chắc mình đã đặt đúng chỗ? Hãy thử làm 5 câu hỏi dưới đây để kiểm tra kiến thức và khám phá những “bí mật nhỏ” giúp tủ lạnh vận hành hiệu quả nhất trong nhà bạn.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Thói quen đặt tủ lạnh ở vị trí nào khiến thiết bị nhanh hỏng hơn các nơi khác?

Đáp án đúng là: B. Phòng bếp – tiện sử dụng nhưng ẩm, nóng và nhiều dầu mỡ

Giải thích: Độ ẩm và nhiệt từ khu bếp làm giảm hiệu suất tản nhiệt, khiến tủ lạnh phải hoạt động nhiều, nhanh hỏng và tốn điện năng hơn.

Tủ lạnh nên đặt trong phòng khách hay trong bếp? Dùng đã lâu nhưng vẫn nhiều người làm sai- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Theo thợ điện, nguyên nhân chính khiến tủ lạnh trong bếp dễ gặp sự cố là gì?

Đáp án đúng là: D. Dầu mỡ bám, độ ẩm cao gây rò điện và khó vệ sinh

Giải thích: Khi tủ lạnh gần khu nấu, dầu mỡ và hơi nước bám dày trên vỏ máy, lâu ngày có thể gây rò rỉ điện hoặc chập mạch nguy hiểm.

Tủ lạnh nên đặt trong phòng khách hay trong bếp? Dùng đã lâu nhưng vẫn nhiều người làm sai- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Không gian nào được xem là lý tưởng nhất để đặt tủ lạnh trong nhà hiện đại?

Đáp án đúng là: A. Phòng khách – thoáng mát, sạch sẽ và dễ vệ sinh

Giải thích: Phòng khách khô ráo, ít dầu mỡ, giúp tủ lạnh hoạt động bền bỉ hơn. Tuy nhiên cần cân nhắc diện tích và thiết kế tổng thể căn phòng để giữ thẩm mỹ.

Tủ lạnh nên đặt trong phòng khách hay trong bếp? Dùng đã lâu nhưng vẫn nhiều người làm sai- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Khoảng cách hợp lý giữa mặt sau tủ lạnh và tường để máy tản nhiệt tốt nhất là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 15 cm – đảm bảo tản nhiệt và tránh quá tải

Giải thích: Giữ khoảng 15 cm phía sau, 10 cm mỗi bên và kê cao 3 cm giúp luồng khí lưu thông, máy nén hoạt động ổn định, tiết kiệm điện và giảm ẩm mốc.

Tủ lạnh nên đặt trong phòng khách hay trong bếp? Dùng đã lâu nhưng vẫn nhiều người làm sai- Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

 

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Theo phong thủy kết hợp kỹ thuật, hướng nào giúp tủ lạnh hoạt động ổn định và mang lại năng lượng tốt?

Đáp án đúng là: B. Hướng Bắc hoặc Đông Nam – hành Thủy tương sinh Kim

Giải thích: Tủ lạnh thuộc hành Kim; đặt hướng Bắc hoặc Đông Nam (Thủy) giúp vận khí hài hòa, tránh đối diện bếp hoặc nhà vệ sinh để không xung Hỏa–Thủy.

