Từ 'không chip, không Android, không cửa thoát' đến tăng trưởng gần 120 tỷ USD: Huawei đã làm gì trong 2024?

Huawei vừa công bố báo cáo tài chính cho năm 2024 với mức doanh thu đạt 862,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 118,2 tỷ USD), tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao thứ hai trong lịch sử công ty, chỉ kém kỷ lục 891,4 tỷ tệ đạt được vào năm 2020.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại giảm xuống còn 62,6 tỷ tệ, tương đương mức giảm 28% so với năm 2023. Công ty cho biết nguyên nhân chính là do tăng mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) – với tổng chi R&D năm 2024 lên tới 179,7 tỷ tệ, chiếm 20,8% doanh thu và cao hơn nhiều so với mức 164,7 tỷ tệ của năm trước.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh Huawei vẫn đang nỗ lực thích ứng với các lệnh trừng phạt từ Mỹ, vốn đã hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ then chốt như chip bán dẫn và phần mềm di động.

Bà Mạnh Vãn Châu – Chủ tịch luân phiên của Huawei – chia sẻ trong báo cáo thường niên: “Năm 2024, toàn bộ đội ngũ của Huawei đã cùng nhau vượt qua nhiều thách thức bên ngoài, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm, vận hành và hiệu quả hoạt động.” Bà cũng nhấn mạnh rằng trong 3 năm tới, dù kinh tế toàn cầu còn khó khăn, Huawei vẫn sẽ tăng cường đầu tư vào các công nghệ nền tảng và tìm kiếm tăng trưởng thông qua sự khác biệt.

Smartphone Trung Quốc trở lại, kéo doanh thu Huawei bật tăng

Động lực lớn nhất giúp Huawei tăng trưởng trở lại trong năm qua đến từ hai mảng kinh doanh cốt lõi: hạ tầng viễn thông (ICT) và tiêu dùng, chiếm khoảng 82% tổng doanh thu.

Doanh thu mảng hạ tầng ICT – bao gồm các thiết bị viễn thông – đạt 369,9 tỷ tệ, tăng 4,9% so với năm ngoái. Huawei cho biết việc triển khai mạng 5G thế hệ mới (5.5G hay 5G Advanced) là yếu tố giúp thúc đẩy doanh thu mảng này.

Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật nhất lại đến từ mảng thiết bị tiêu dùng, đặc biệt là smartphone. Doanh thu mảng này tăng mạnh 38,3%, đạt 339 tỷ tệ, đánh dấu sự phục hồi rõ rệt sau nhiều năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm từ Mỹ.

Kể từ cuối năm 2023, một bước đột phá về bán dẫn trong nước đã giúp Huawei ra mắt các mẫu smartphone cao cấp được đón nhận nồng nhiệt tại thị trường nội địa. Trong năm 2024, lượng smartphone Huawei bán ra tại Trung Quốc tăng tới 37%, trong khi thị phần tăng từ 12% lên 16%, theo dữ liệu từ Canalys. Điều này xảy ra trong bối cảnh đối thủ Apple chứng kiến thị phần sụt giảm.

Huawei cũng liên tục ra mắt các sản phẩm ấn tượng như smartphone màn hình gập ba lần đầu tiên trên thế giới, đồng thời tái khởi động chiến lược ra mắt sản phẩm tại thị trường quốc tế. Bên cạnh phần cứng, công ty cũng đã phát hành HarmonyOS 5 – phiên bản hệ điều hành tự phát triển không còn dựa vào mã nguồn mở của Android.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định Huawei vẫn gặp nhiều thách thức khi mở rộng ra thị trường toàn cầu do không thể sử dụng Android – hệ điều hành chiếm phần lớn thị phần smartphone thế giới – và vẫn bị hạn chế trong việc tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất.

Để giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt, Huawei những năm gần đây đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng số, điện toán đám mây và công nghệ ô tô.

Mảng năng lượng số – bao gồm hạ tầng cho xe điện và năng lượng tái tạo – ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 24,4%, đạt doanh thu 68,7 tỷ tệ.

Doanh thu điện toán đám mây đạt 38,5 tỷ tệ, tăng 8,5%. Huawei cho biết nếu tính cả doanh thu nội bộ từ các đơn vị trong tập đoàn sử dụng dịch vụ cloud, tổng doanh thu thực tế đạt 68,8 tỷ tệ.

Đáng chú ý, mảng ô tô thông minh – còn khá non trẻ – ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục 474,4%, đạt doanh thu 26,4 tỷ tệ. Đây là mảng mà Huawei đang tập trung phát triển các hệ thống phần mềm điều khiển, trợ lý lái xe cho các hãng sản xuất ô tô bên thứ ba.