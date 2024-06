Từ khóa liên quan Xoài Non lên "hot search" từ Google đến TikTok giữa drama rạn nứt với Xemesis, tất cả đều liên quan đến nhà chồng!

Sau khi thông tin Xoài Non và Xemesis rạn nứt xuất hiện, chủ đề này nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm. Đến hiện tại, ồn ào này đã trở thành tâm điểm với nhiều tin đồn xoay quanh.



Ồn ào rạn nút giữa Xoài Non và Xemesis đang được cư dân mạng cực kỳ quan tâm

Theo Google Trends, lượng người tìm kiếm các từ khóa "Xoài Non chia tay", "Xemesis", "Xoài Non Xemesis"... đã tăng cao đột biến trong 7 ngày qua. Có thời điểm "Xoài Non" trở thành từ khóa nổi bật nhất trên Google.

Các từ khóa liên quan đến Xoài Non và Xemesis tăng cao đột biến trong thời gian qua

Trên TikTok, nhiều từ khóa liên quan đến ồn ào rạn nứt này cũng rần rần leo "hot search". Theo đó, nhiều từ khóa liên quan đến cặp đôi này như "Xoài Non Bị Khinh Thường", "Sự Việc Mẹ Chồng Với Xoài Non" hay "Video Xoài Non Và Mẹ Chồng Gây Sốt"... có lượng tìm kiếm tăng chóng mặt.

Các từ khóa liên quan đến ồn ào rạn nứt giữa Xoài Non và Xemesis được nhiều người tìm kiếm, khá bất ngờ khi các thông tin đều liên quan đến nhà chồng.

Sáng ngày 1/6, Xoài Non đã lên tiếng về những tin đồn ăn bám nhà chồng. Cô khẳng định chưa bao giờ xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột và luôn cố gắng làm việc, kiếm tiền nhưng vẫn bị cư dân mạng thêu dệt tin đồn không đúng sự thật.

Story phân trần tin đồn sai sự thật của Xoài Non

