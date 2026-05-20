HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ khoá hot nhất mạng xã hội lúc này

Huỳnh Duy
|

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang trở thành cái tên phủ sóng mạnh nhất mạng xã hội toàn cầu sau thông tin CLB chính thức giành chức vô địch Premier League 2025/26, danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Chỉ trong vài giờ, từ khóa “Arsenal Champions” leo thẳng lên top trending tại nhiều quốc gia, kéo theo hàng triệu lượt thảo luận trên X, Facebook, TikTok và Instagram. Người hâm mộ gọi đây là “đêm lịch sử” của đội bóng Bắc London sau quãng thời gian dài sống trong kỳ vọng.

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

Theo ghi nhận trên trang X chính thức của Arsenal, poster ăn mừng chức vô địch đã nhanh chóng tạo hiệu ứng bùng nổ với gần 500.000 lượt thích, hơn 15,6 triệu lượt xem, khoảng 24.000 bình luận cùng hơn 200.000 lượt repost chỉ sau vài giờ đăng tải. Những con số cho thấy sức nóng khổng lồ của chức vô địch này trên không gian mạng.

Không chỉ người hâm mộ, Thủ tướng Anh đương nhiệm Keir Starmer cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Arsenal. Ông chia sẻ: “22 năm chờ đợi thật là dài nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đi đến đích. Chúng ta là nhà vô địch, Arsenal.”

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của bóng đá Anh mùa giải năm nay. Lần gần nhất Arsenal đăng quang Premier League là mùa giải bất bại 2003/04 dưới thời huyền thoại Arsène Wenger. Sau hơn hai thập kỷ nhiều lần lỡ hẹn, đội bóng cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao nước Anh.

Bên cạnh niềm vui của fan Arsenal, MXH cũng ngập tràn meme, video reaction và những màn “cà khịa” giữa cộng đồng người hâm mộ các CLB lớn tại Anh. Nhiều tài khoản gọi đây là “một trong những chức vô địch được chờ đợi lâu nhất lịch sử Premier League hiện đại”.

Với sức lan tỏa hiện tại, Arsenal đang là chủ đề thể thao nóng nhất mạng xã hội quốc tế trong ngày hôm nay.

3 năm không về nhà chồng, con dâu gửi biếu 1 triệu, mẹ chồng gửi trả kèm câu nói khiến cô bật khóc
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại