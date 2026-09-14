Từ khi nào mỹ nữ quốc dân 10 năm gắn mác "gái ngoan" lại thành ra thế này?

Nữ ca sĩ đang khiến cả mạng xã hội xôn xao vì màn trình diễn mới đây.

Ngày 12/9 vừa qua, tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), đại nhạc hội hot nhất hè Waterbomb đã chính thức diễn ra, quy tụ hàng nghìn khán giả cùng dàn line-up đình đám với nhiều ca sĩ K-pop. Trong số đó, Jihyo (TWICE) nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai trò headliner, khép lại đêm diễn bằng một set diễn đầy năng lượng.

Jihyo (TWICE) nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai trò headliner Water Bomb tại Đài Loan (Trung Quốc)

Trưởng nhóm TWICE mang đến loạt tiết mục sôi động với các ca khúc Takedown, ATM, Closer, Wishing On You, Distant Lover, Talkin' About It, Room, Fancy, Heart Shaker, Dance The Night Away, What Is Love? và Killin' Me Good.

Ngay sau đêm diễn kết thúc, nhiều đoạn video fancam được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong số đó, màn trình diễn What Is Love? của Jihyo trở nên viral hơn cả bởi cách cô biến một bản hit vốn gắn liền với hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu của TWICE thành một sân khấu mang màu sắc trưởng thành, mạnh mẽ và quyến rũ hơn.

Fancam đang viral của Jihyo

What Is Love? vốn là một trong những ca khúc biểu tượng của TWICE, sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung và phần hình ảnh ngọt ngào. Ca khúc đạt thành tích ấn tượng trên YouTube với hơn 941 triệu lượt xem, đồng thời gắn chặt với thời kỳ TWICE theo đuổi hình tượng nữ tính, đáng yêu. Thế nhưng, khi được Jihyo mang lên sân khấu Waterbomb và biểu diễn một mình, ca khúc lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Thay vì tái hiện nguyên bản màu sắc đáng yêu quen thuộc, Jihyo lựa chọn cách trình diễn đầy lực, liên tục bung xõa với những động tác dứt khoát

Thay vì tái hiện nguyên bản màu sắc đáng yêu quen thuộc, Jihyo lựa chọn cách trình diễn đầy lực, liên tục bung xõa với những động tác dứt khoát, thần thái tự tin và phong thái có phần sexy. Với cách xử lý vũ đạo và biểu cảm của Jihyo lại khiến người xem cảm nhận rõ sự trưởng thành của cô sau nhiều năm đứng trên sân khấu. Đặc biệt, việc chỉ có một mình Jihyo đảm nhận phần trình diễn càng khiến từng chuyển động của cô trở nên nổi bật.

Dàn dancer phụ họa phía sau cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với hình thể 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn

Tuy nhiên, Jihyo không phải nhân vật duy nhất chiếm spotlight trong đoạn fancam dài 54 giây này. Dàn dancer phụ họa phía sau cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với hình thể 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Sự tương phản giữa một ca khúc vui tươi, đáng yêu và dàn dancer mang vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn tạo nên một khung hình đầy bất ngờ. Đoạn clip vì thế nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng từ Facebook, X, Threads đến Instagram, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và hơn 3 triệu lượt xem tổng cộng.

Ngay từ khi ra mắt năm 2015, TWICE đã gắn liền với hình ảnh trẻ trung, trong sáng

Thực tế, sự thay đổi này cũng không quá xa lạ nếu nhìn vào hành trình hình ảnh của TWICE. Ngay từ khi ra mắt năm 2015, nhóm đã nhanh chóng tạo dấu ấn và vươn lên thành một trong những nhóm nữ quốc dân được yêu thích hàng đầu K-pop, đặc biệt với loạt ca khúc chủ yếu mang concept nhí nhảnh, đáng yêu như Like OOH-AHH, Cheer Up, TT hay What Is Love?. Hình ảnh trẻ trung, trong sáng ấy dần trở thành màu sắc đặc trưng của TWICE, góp phần đưa nhóm trở thành những “em gái quốc dân” trong mắt công chúng.

Khoảng năm 2019 trở đi, nhóm bắt đầu chuyển mình rõ rệt sang hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn

Sau giai đoạn đầu gắn liền với những concept tươi sáng, đáng yêu, khoảng năm 2019 trở đi, nhóm bắt đầu chuyển mình rõ rệt sang hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn. Loạt ca khúc như Fancy, Feel Special, More & More, I Can't Stop Me hay Cry For Me lần lượt cho thấy một TWICE khác biệt hơn về âm nhạc, hình ảnh lẫn cách trình diễn.

Jihyo là một trong những thành viên có sự thay đổi vibe rõ rệt nhất

Đây cũng là giai đoạn các thành viên có thêm không gian để thể hiện màu sắc cá nhân thay vì chỉ gói gọn trong hình tượng “em gái quốc dân” quen thuộc. Những sân khấu của TWICE vì thế ngày càng chú trọng vào thần thái, vũ đạo và sức hút trình diễn. Jihyo, với vị trí trưởng nhóm và thế mạnh về giọng hát lẫn khả năng biểu diễn, cũng là một trong những thành viên thể hiện rõ sự chuyển biến này.

Khán giả dần nhìn thấy một Jihyo trưởng thành và quyến rũ hơn

Đến năm 2023, Jihyo chính thức ra mắt solo với mini album Zone, tiếp tục theo đuổi hình ảnh trưởng thành, cá tính và quyến rũ hơn. Ca khúc chủ đề Killin' Me Good cho phép cô phát huy tối đa thế mạnh về vũ đạo, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu. Từ đây, khán giả càng có cơ hội nhìn thấy một Jihyo khác với hình ảnh từng gắn liền cùng TWICE thời kỳ đầu.

Body của Jihyo cũng thường được nhắc đến như một phần tạo nên sức hút sân khấu, thay vì chỉ là yếu tố ngoại hình đơn thuần

Body của Jihyo cũng thường được nhắc đến như một phần tạo nên sức hút sân khấu, thay vì chỉ là yếu tố ngoại hình đơn thuần. Khi biểu diễn, vóc dáng cân đối và sự săn chắc giúp cô kiểm soát chuyển động tốt hơn, đặc biệt ở những đoạn cần nhảy mạnh di chuyển liên tục. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng hình thể của Jihyo khiến màn trình diễn trông thuyết phục và giàu năng lượng hơn.

Sự thay đổi của Jihyo đã làm nhiều người bất ngờ

Bởi vậy, màn trình diễn What Is Love? tại Waterbomb lần này có thể xem như một màn “biến hình” thú vị của chính ca khúc lẫn người biểu diễn. Một bản hit từng đại diện cho thời kỳ đáng yêu của TWICE giờ được khoác lên màu sắc mạnh mẽ, sexy và giàu năng lượng hơn, trong khi Jihyo cũng cho thấy cô hoàn toàn có thể làm chủ một sân khấu solo bằng chính phong cách của mình.

Ảnh: X