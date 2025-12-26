Từ jazz đến nhạc tình, Mai Diệu Ly kể lại một năm đáng nhớ bằng âm nhạc

Những ngày cuối năm 2025, ca sĩ Mai Diệu Ly phát hành album mới "Một đời để nhớ" , đánh dấu album phòng thu thứ hai của cô trong năm.

Mai Diệu Ly cho biết, "Một đời để nhớ" được ấp ủ như món quà tri ân khán giả đã luôn yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng cô. Album cũng là món quà cô tự dành tặng bản thân nhân dịp sinh nhật tháng 12 – thời điểm đặc biệt để nhìn lại trọn vẹn năm 2025 như một hành trình “tỉnh thức”, quay vào bên trong để chiêm nghiệm, đón nhận và chắt lọc những giá trị tinh thần quý giá.

Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Mai Diệu Ly.

Việc đặt tên album là "Một đời để nhớ" thể hiện quan niệm sống hiện tại của Mai Diệu Ly: niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết đón nhận và giữ tinh thần lạc quan. Theo nữ ca sĩ, mọi điều xảy đến trong cuộc đời đều mang ý nghĩa riêng, mở ra những bước đi tiếp theo trên hành trình sống.

Album phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn mà Mai Diệu Ly đặc biệt tâm đắc như: Mong Manh Tình Về (Đức Trí – Trương Hồ Phương Nga), Biết Bao Giờ Trở Lại (Ngô Thụy Miên), Tuyết Rơi Mùa Hè (Trần Lê Quỳnh), Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh (Quách Lê Anh Khang), Lời Thiên Thu Gọi (Trịnh Công Sơn), Chờ Thêm Một Đời (Dương Khắc Linh), Tình Em Là Đại Dương (Duy Mạnh), Sẽ Có Một Ngày Như Thế (thơ Phong Vũ, nhạc Mai Diệu Ly) và Bài Hát Cho Anh (Mai Diệu Ly) với hai phiên bản khác nhau.

Mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không phô bày cao trào mà đủ sâu để người nghe tìm thấy ký ức của chính mình. Với Mai Diệu Ly, âm nhạc trong "Một đời để nhớ" không chỉ để nghe mà còn để nghỉ ngơi và tìm một khoảng an yên giữa những bộn bề cuộc sống.

Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nữ ca sĩ thực hiện MV, quay tại Đà Lạt – không gian lãng mạn mà cô cho rằng phù hợp với tinh thần album.

Album cũng ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Ca khúc Bài Hát Cho Anh do chính cô viết được giới thiệu như một phần rất riêng trong hành trình nội tâm. Trước đó, nữ ca sĩ từng phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác, đồng thời được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi không chỉ ca hát, sáng tác mà còn vẽ tranh.

Tiếp tục đồng hành cùng Mai Diệu Ly trong vai trò phối khí là nhạc sĩ trẻ Hoàng Trung Đức, sau album jazz "Gió qua mùa thu nhớ" . Sự thấu hiểu giọng hát và cá tính âm nhạc giúp các ca khúc trong "Một đời để nhớ" được khoác lên lớp hòa âm tinh tế, giàu cảm xúc nhưng không lấn át phần thể hiện của ca sĩ, tạo nên tổng thể liền mạch.

“ Ly mong rằng lần này với dòng nhạc tình, những bản ballad lãng mạn được hát một cách mới mẻ tràn đầy cảm xúc của Ly sẽ mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn, an yên cùng âm nhạc ” – Mai Diệu Ly bày tỏ.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Mai Diệu Ly đã ra mắt album jazz "Gió qua mùa thu nhớ", một dự án kén người nghe nhưng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nếu album jazz là nơi cô thử nghiệm với chiều sâu và tinh thần đương đại thì "Gió qua mùa thu nhớ" lại là cuộc trở về với thế giới cảm xúc lãng mạn, gần gũi hơn với số đông công chúng.

"Ly hy vọng, qua hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một năm, khán giả sẽ được phiêu lưu cùng Ly mà không nhàm chán: lúc lắng sâu, lúc phiêu diêu lãng đãng, nhưng luôn chân thành cảm xúc với âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ca hát Mai Diệu Ly còn gây bất ngờ với khả năng sáng tác.

Nhìn lại năm 2025, Mai Diệu Ly cho rằng đây là năm đầy ý nghĩa không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần. Từng có thời điểm nữ ca sĩ dự định du học cao học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng sau nhiều suy ngẫm, cô nhận ra việc học không chỉ nằm ở trường lớp mà còn ở chính những trải nghiệm và cống hiến thực tế. Quyết định phát hành album thứ hai trong năm vì thế trở thành cách cô lựa chọn để song hành giữa chiêm nghiệm và hành động.

“ Ly tự gọi năm 2025 là hành trình "tỉnh thức" của Ly. Sau rất nhiều điều mà cuộc sống mang lại, Ly chiêm nghiện, đón nhận và tự chắt lọc giữ gìn và bảo toàn năng lượng cho bản thân. Ly nghĩ đối với 2025 mình đã sống trọn vẹn, dám sống cho mình và đón nhận tất cả mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng và lạc quan nhất. Bản thân thấy mình mạnh mẽ hơn, tỉnh thức hơn và thực hiện được những giấc mơ âm nhạc mà mình ấp ủ. Chắc hẳn ra mắt 2 album trong cùng 1 năm đã đủ để chứng minh sự bồi đắp bên trong và tình yêu mà Ly dành cho âm nhạc ” – Mai Diệu Ly chia sẻ.