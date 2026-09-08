Từ Huy chương Vàng thể thao đến hành trình nghệ thuật của Hoa khôi Hà Nội 2026 Đỗ Thị Thùy Trang

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, phong thái nữ tính, Đỗ Thị Thùy Trang gây chú ý sau khi được trao danh hiệu Hoa khôi Hà Nội 2026.

Đỗ Thị Thùy Trang sinh năm 2002 tại Quảng Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Đại học Thương mại. Sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét mềm mại cùng vóc dáng cân đối, cô hiện hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do và từng bước xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực nghệ thuật.

Mới đây, Thùy Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa khôi Hà Nội 2026. Chiếc vương miện mang đến cho cô một dấu mốc mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trên hành trình mà người đẹp đã lựa chọn theo đuổi.

Đỗ Thị Thùy Trang đăng quang Hoa khôi Hà Nội 2026

Sau ánh đèn sân khấu, Thùy Trang vẫn giữ hình ảnh một cô gái trẻ nhẹ nhàng, duyên dáng. Cô cho biết danh hiệu là niềm vui lớn nhưng cũng khiến bản thân ý thức rõ hơn về trách nhiệm với hình ảnh của mình.

"Tôi rất hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được ghi nhận. Sau khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nhiều hơn về việc mình sẽ làm gì tiếp theo để xứng đáng với danh hiệu. Tôi muốn đây là một dấu mốc đẹp, nhưng quan trọng hơn là những điều mình làm được sau khi có danh hiệu ấy", Thùy Trang cho biết.

Với Thùy Trang, con đường nghệ thuật bắt đầu từ những trải nghiệm khá tự nhiên. Công việc người mẫu ảnh giúp cô có cơ hội đứng trước ống kính, làm quen với ánh sáng, trang phục và cách biểu đạt cảm xúc. Càng trải nghiệm, cô càng nhận ra nghệ thuật là lĩnh vực có nhiều điều để khám phá.

Hoa khôi Hà Nội 2026 sở hữu vẻ đẹp thanh tú, phong thái nữ tính

Từ một cô gái còn thiếu kinh nghiệm, Thùy Trang phải học cách làm chủ hình thể, ánh mắt, thần thái và cả cách giao tiếp. Có những kỹ năng tưởng như chỉ cần năng khiếu, nhưng thực tế lại đòi hỏi quá trình luyện tập bền bỉ.

Người đẹp chia sẻ: "Những ngày đầu làm nghệ thuật, tôi khá áp lực vì mọi thứ đều mới. Đứng trước ống kính tưởng đơn giản nhưng để có một khoảnh khắc tự nhiên lại cần rất nhiều kỹ năng. Tôi từng có những lúc chưa hài lòng với chính mình, nhưng thay vì né tránh, tôi chọn cách quan sát, lắng nghe góp ý và tập luyện nhiều hơn".

Trước khi hoạt động trong ngành giải trí và trở thành người mẫu ảnh, Thủy Trang từng có thời gian gắn bó với thể thao.

Đỗ Thị Thủy Trang (áo xanh đậm đứng giữa) từng giành Huy chương Vàng môn đá cầu tại giải thể thao cấp tỉnh Quảng Ninh

Cô từng giành Huy chương Vàng môn đá cầu và Huy chương Đồng môn bơi lội tại các giải thể thao cấp tỉnh Quảng Ninh. Những thành tích này đến từ quãng thời gian tập luyện nghiêm túc, cũng là giai đoạn giúp cô hình thành sự kiên trì và tính kỷ luật.

Thể thao và nghệ thuật tưởng như là hai thế giới khác nhau. Một bên đề cao thành tích, tốc độ và sức bền; một bên cần sự tinh tế, khả năng biểu đạt và màu sắc cá nhân. Nhưng với Thùy Trang, những gì từng học được trên sân đấu vẫn hữu ích khi bước vào môi trường mới.

"Tôi thấy mình may mắn vì từng có trải nghiệm với thể thao. Thể thao dạy tôi rằng không phải lúc nào nỗ lực cũng lập tức mang lại kết quả. Có những giai đoạn rất mệt, có những lần thất bại, nhưng mình phải biết đứng lên và tiếp tục. Khi bước vào nghệ thuật, tôi nhận ra bài học đó vẫn rất cần thiết", cô nói.

Thùy Trang hướng tới hình ảnh nữ tính, thanh lịch

Có lẽ cũng nhờ nền tảng ấy, Thùy Trang không quá xa lạ với áp lực của những cuộc tranh tài. Tuy nhiên, cô thừa nhận nghệ thuật mang đến những thử thách rất khác. Nếu trên sân đấu, thành tích là câu trả lời rõ ràng, thì trước ống kính, mỗi người phải tự tìm cách tạo ra dấu ấn riêng.

Người đẹp đang hướng tới hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng có sự chủ động và hiện đại. Qua các bộ ảnh, cô biến hóa từ vẻ trong trẻo với áo dài, nón lá đến hình ảnh trưởng thành, quyến rũ trong những thiết kế dạ hội. Sự thay đổi ấy phần nào cho thấy quá trình Thùy Trang khám phá bản thân sau khi bước vào nghệ thuật.

"Tôi không muốn tự giới hạn mình trong một hình ảnh. Tôi thích sự nữ tính nhưng cũng muốn bản thân có thể mạnh mẽ, chủ động và thử sức với những điều mới. Mỗi bộ ảnh hay mỗi công việc đều cho tôi cơ hội hiểu thêm về mình", người đẹp chia sẻ.

Sau danh hiệu Hoa khôi Hà Nội 2026, Thùy Trang dự định tiếp tục phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời quan tâm đến kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô mong muốn tận dụng những kiến thức đã học, kinh nghiệm trong thể thao và những trải nghiệm trước ống kính để tạo cho mình một hướng đi lâu dài.

"Tôi xem danh hiệu lần này như một cột mốc để bắt đầu một chặng đường mới. Tôi vẫn còn trẻ và còn rất nhiều điều phải học. Điều tôi muốn nhất là sau này khi mọi người nhắc đến mình, đó không chỉ là một cô gái từng có vương miện, mà là một người có sự nghiêm túc với công việc và tạo ra được những giá trị tích cực", Thùy Trang bộc bạch.